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Torba Yasa ne zaman çıkacak? 2024 Torba Yasa maddeleri ile 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı beklentisi sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Torba Yasa Son Dakika#Torba Yasa Maddeleri 2024#3600 Ek Gösterge
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 10:24

Torba yasa gelişmeleri 2024 gündemde yer almayı sürdürüyor. Torba yasa düzenlemesi seçim sürecinin bitip Meclis'te çalışmaların başlamasıyla beraber gündeme gelen konulardan oldu. Seçim öncesi öne çıkan başlıklardan olan 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı, 9. Yargı Paketi için beklentiler yoğunlaştı. Diğer yandan Adalet Bakanlığı tarafından yeni yargı paketi için çalışmalar devam ediyor. Peki, torba yasa maddeleri neler olacak? Torba yasa Meclis'e ne zaman gelecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

1/5Torba Yasa ne zaman çıkacak 2024 Torba Yasa maddeleri ile 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı beklentisi sürüyor

Torba yasa son durum bilgisi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Meclis'in çalışmalarına yeniden başlamasıyla beraber 2. torba yasa içeriği gündeme geldi. Özellikle Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, taşerona kadro, 9. Yargı Paketi'ni bekleyenler, 'torba yasa ne zaman çıkacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Diğer yandan kademeli emeklilik ile ilgili atılacak adımlar için de beklentiler torba yasaya çevrildi. TBMM'de yapılan görüşmeler ile oylamaya sunulan torba yasa maddeleri, kabul edildikten sonra yürürlüğe giriyor. Peki, torba yasa maddeleri neler ve torba yasa içeriği ne? Torba yasa Meclis'ten ne zaman geçecek, Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5TORBA YASA DÜZENLMESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK

TORBA YASA DÜZENLMESİ NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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3/5YENİ YARGI PAKETİ TORBA YASADA VAR MI

YENİ YARGI PAKETİ TORBA YASADA VAR MI?

İçerisinde genel olarak infaz düzenlemelerinin yer aldığı torba kanun teklifi kamuoyunda 8. yargı paketi olarak kabul ediliyordu. Düzenleme Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu torba kanun teklifiyle şuan beklenen ve içerisinde Bağ-Kur 7200 günde emeklilik, 3600 ek gösterge gibi olası düzenlemelerin yer alması beklenen torba yasa birbirinden farklıdır.

4/5Torba Yasa ne zaman çıkacak 2024 Torba Yasa maddeleri ile 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı beklentisi sürüyor

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SON DURUM

Ev kadınlarının prim desteği sağlanarak, sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi ve bu sayede emeklilik hakkı elde etmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili çalışmanın başladığını açıkladı.

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5/5Torba Yasa ne zaman çıkacak 2024 Torba Yasa maddeleri ile 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı beklentisi sürüyor

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur’luların prim gün sayısının SSK’lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

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