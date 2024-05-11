Torba Yasa ne zaman çıkacak? 2024 Torba Yasa maddeleri ile 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı beklentisi sürüyor

Torba yasa son durum bilgisi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Meclis'in çalışmalarına yeniden başlamasıyla beraber 2. torba yasa içeriği gündeme geldi. Özellikle Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, taşerona kadro, 9. Yargı Paketi'ni bekleyenler, 'torba yasa ne zaman çıkacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Diğer yandan kademeli emeklilik ile ilgili atılacak adımlar için de beklentiler torba yasaya çevrildi. TBMM'de yapılan görüşmeler ile oylamaya sunulan torba yasa maddeleri, kabul edildikten sonra yürürlüğe giriyor. Peki, torba yasa maddeleri neler ve torba yasa içeriği ne? Torba yasa Meclis'ten ne zaman geçecek, Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.