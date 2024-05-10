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Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama sonucu ekranı bilgisi

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Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak MEB atama sonucu ekranı bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 11:42

Proje okullarına atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, binlerce öğretmen tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta içerisinde aldığı proje okulu tercih başvuruları için kritik güne girildi. Bununla birlikte tüm gözler MEB'in atama sonuçları sayfasına çevrildi. Peki, proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Proje okulları için 6 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurular, 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylandı. Bu süreç, öğretmen adaylarının kimlik, öğrenim ve atama alanı gibi bilgilerini MEBBİS e-Personel Modülünden kontrol etmeleriyle başladı.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI

Atama sonuçları,10 Mayıs 2024 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Atama yapılan öğretmenler için tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak. Bu, öğretmenlerin yeni görev yerlerine uyum sağlamaları için önemli bir süreç

 

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