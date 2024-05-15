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FIVB MİLLETLER LİGİ 2024 || Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda?

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#FIVB MİLLETLER LİGİ#Filenin Sultanları#Türkiye Japonya Voleybol Maçı
FIVB MİLLETLER LİGİ 2024 || Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 10:30

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, 2024 yılı milli takım sezonu ilk maçına Antalya'da çıkıyor. FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftası karşılaşmalarında Türkiye, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa takımları yer alıyor. Ay-Yıldızlılar, ilk hafta Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa’yla mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Türkiye-Japonya voleybol maçı canlı yayın bilgisi!

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ilenin Sultanları Türkiye - Japonya maçı heyecanla bekleniyor. Dünya 1 numarası, FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Japonya ile mücadele edecek. İkim ekip, Milletler Ligi'nde 7. defa karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile mücadele edecek. Peki Türkiye-Japonya Milletler Ligi voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 2024 || TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Japonya-Türkiye voleybol maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT SPOR Yıldız'dan canlı ve naklen takip edilebilecek.

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A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

PASÖRLER: Cansu Özbay, Elif Şahin
PASÖR ÇAPRAZLARI: Melissa Vargas
SMAÇÖRLER: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin
ORTA OYUNCULAR: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
LİBEROLAR: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

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#FIVB MİLLETLER LİGİ#Filenin Sultanları#Türkiye Japonya Voleybol Maçı

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