FIVB MİLLETLER LİGİ 2024 || Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda?

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ilenin Sultanları Türkiye - Japonya maçı heyecanla bekleniyor. Dünya 1 numarası, FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Japonya ile mücadele edecek. İkim ekip, Milletler Ligi'nde 7. defa karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile mücadele edecek. Peki Türkiye-Japonya Milletler Ligi voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 2024 || TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Japonya-Türkiye voleybol maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT SPOR Yıldız'dan canlı ve naklen takip edilebilecek.

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A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

PASÖRLER: Cansu Özbay, Elif Şahin

PASÖR ÇAPRAZLARI: Melissa Vargas

SMAÇÖRLER: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

ORTA OYUNCULAR: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

LİBEROLAR: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş