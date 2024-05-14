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Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı 2024 maddeleri | Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman Meclis'e gelecek? Bakan Tekin son dakika duyurdu!

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#Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı#Yusuf Tekin#Öğretmenlik Meslek Kanunu Nedir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 18:52

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı 2024 çalışmalarında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan düzenleme ile Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Meclis'e geleceği tarihi kamuoyu ile paylaştı. Öğretmenlerin hak ve sorumlulukları ile öğretmene yönelik şiddete kadar birçok düzenlemeyi içeren kanun Meclis'ten geçmesinin ardından yürürlüğe girecek. Daha önce Anayasa Mahkemesi, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar vermişti. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman değişecek? İşte, meslek kanununun içeriği hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/7Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı 2024 maddeleri | Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman Meclise gelecek Bakan Tekin son dakika duyurdu

Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri, Bakan Tekin'in son dakika açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Öğretmenlere yönelik şiddetten hak ve sorumluluklara kadar düzenlemeleri içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e gelmeyi bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son dakika açıklamada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, haftaya TBMM'ye gelecek." dedi. Anayasa Mahkemesi (AYM), 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bazı maddelerin iptaliyle ilgili yapılan başvuruyu karar bağlayarak, bazı maddeleri iptal etmişti. Öğretmenlerin yakından takip ettiği kanun eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenliyor. İşte, 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında bilgiler.

2/7ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN DEĞİŞECEK

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun gelecek hafta Meclis'e geleceğini bildirdi.

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3/7Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı 2024 maddeleri | Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman Meclise gelecek Bakan Tekin son dakika duyurdu

Geçtiğimiz günlerde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, "Taslağı diğer kamu kurumlarıyla ortak, yani Cumhurbaşkanı ve Yardımcımızın başkanlığında bir kurulda tartışacağız. Öğretmenlik mesleğinin tanımından, öğretmenlik mesleğinin itibarının yükseltilmesi, öğretmene yönelik şiddetten öğretmenlerimizin hak ve sorumluluklarına kadar her şeyin içinde yer aldığı, bütün kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini cevaplayacak bir Meslek Kanunu hazırlığını yaptık. Benim tahminim mayıs ayı içerisinde yasalaşacağını öngörüyorum." açıklamasını yapmıştı.

4/7ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNUN BAZI MADDELERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NUN BAZI MADDELERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz temmuz ayında Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi. İptal edilen altı madde içerisinde şunlar yer aldı:

“Aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na bahanesiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı. Öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükümler de iptal edildi.”

Anayasa Mahkemesi ayrıca, “Kanun'un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun'un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar verdi.

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5/7ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmenlik Mesleği

Öğretmenlik

MADDE 3 – (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.

(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.

(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.

 

6/7Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı 2024 maddeleri | Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman Meclise gelecek Bakan Tekin son dakika duyurdu

Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi

MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.

(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.

 

Aday öğretmenlik

MADDE 5 – (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

(2) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunlu hâller dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.

(3) Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.[1]

(4) Aday öğretmenlerden;

a) Atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların,

b) Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin,

c) Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların,

ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların,[2]

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7/7Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı 2024 maddeleri | Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne zaman Meclise gelecek Bakan Tekin son dakika duyurdu

görevine son verilir ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.

(5) Dördüncü fıkranın (ç) bendi kapsamında görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı Kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır.

(6) Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.[3]

 

Öğretmenlik kariyer basamakları

MADDE 6 – (1) Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,[4]

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.[5]

(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

(4) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.

(5) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

(7) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.

(8) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.[6]

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 7 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde; 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile diğer kanunların bu Kanun ile çelişmeyen hükümleri uygulanır.

 

MADDE 8 – (1) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) (Mülga:1/7/2022-7417/21 md.)

 

MADDE 9 – (25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 10 – (14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır.

 

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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