Okullar ne zaman kapanacak 2024? Yaz tatili 90 gün mü, kaç gün kaldı? İşte 2024 karne günü tarihi

2024 yılında okullar ne zaman kapanacak sorusu gündemde yer alıyor. Mayıs ayının ortalarında, 20 milyonu aşkın öğrencinin ve velilerin merakla beklediği bir soru gündemde yer alıyor: Yaz tatiline kaç gün kaldı? Şubat ayında başlayan ikinci dönem, milyonlarca öğrenci için yaz tatili heyecanıyla sona ermek üzere. Uzun aylar süren sınav maratonunun ardından, öğrenciler haziran ayında başlayacak yaz tatiline hazırlanıyor. Sosyal medyada dolaşan okulların bir hafta erken kapanacağı iddiaları üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. İşte, 2024 yaz tatili tarihleri ve bu konu hakkında detaylar. İşte, yaz tatili ne zaman 2024 sorusuna yanıt...