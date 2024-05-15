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Okullar ne zaman kapanacak 2024? Yaz tatili 90 gün mü, kaç gün kaldı? İşte 2024 karne günü tarihi

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#Okullar Ne Zaman Kapanacak 2024#Yaz Tatili#Yaz Tatilline Kaç Gün Kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 13:06

2024 yaz tatili için geri sayım başladı. 2024 yılı okulların kapanış tarihi yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimi göre, 5 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönemin sonlarına doğru gelinirken, okulların erken kapanma iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine 2024 okulun kapanmasına kaç gün kaldı araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ramazan Bayramı ve ara tatilin ardından öğrenciler ve veliler yaz tatili planlamaya başladı. Haziran ayında karnelerin dağıtılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline merhaba diyecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2024? Yaz tatili 90 gün mü, kaç gün kaldı? İşte 2024 karne günü tarihi

1/4Okullar ne zaman kapanacak 2024 Yaz tatili 90 gün mü, kaç gün kaldı İşte 2024 karne günü tarihi

2024 yılında okullar ne zaman kapanacak sorusu gündemde yer alıyor. Mayıs ayının ortalarında, 20 milyonu aşkın öğrencinin ve velilerin merakla beklediği bir soru gündemde yer alıyor: Yaz tatiline kaç gün kaldı? Şubat ayında başlayan ikinci dönem, milyonlarca öğrenci için yaz tatili heyecanıyla sona ermek üzere. Uzun aylar süren sınav maratonunun ardından, öğrenciler haziran ayında başlayacak yaz tatiline hazırlanıyor. Sosyal medyada dolaşan okulların bir hafta erken kapanacağı iddiaları üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. İşte, 2024 yaz tatili tarihleri ve bu konu hakkında detaylar. İşte, yaz tatili ne zaman 2024 sorusuna yanıt...

2/4OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından gelen bilgiye göre okullar vaktinde kapanacak ve öğrenciler tam zamanında yaz tatiline girecek.

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3/42024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran 2024'te sona erecek ve yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak​.

4/4YAZ TATİLİ KAÇ GÜN

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

Türkiye'deki okullar için 2024 yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak ve 9 Eylül 2024'te sona erecek. Bu süreç, öğrencilere yaklaşık 11 haftalık bir yaz tatili sunacak.

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