OHAL uzatılacak mı? AK Parti'li Yavuz'dan OHAL ne zaman bitecek sorusuna yanıt

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OHAL tarihi, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz tarafından kamuoyu ile duyuruldu. Deprem bölgesini içine alan 10 ilde ilan edilen OHAL, Şubat ayından bu yana uygulanmaya devam ediliyordu. Peki, OHAL uzatılacak mı? İşte, OHAL hakkında Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları

OHAL UZATILACAK MI?

OHAL hakkında açıklama yapan Ali İhsan Yavuz, şu ifadelerde bulundu;

"OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak."

HANGİ İLLERDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ?