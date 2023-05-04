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OHAL uzatılacak mı? AK Parti'li Yavuz'dan OHAL ne zaman bitecek sorusuna yanıt

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#Ohal#Ohal Uzatıldı Mı#Ohal Uzayacak Mı
OHAL uzatılacak mı AK Partili Yavuzdan OHAL ne zaman bitecek sorusuna yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 10:58

OHAL uzatıldı mı sorusu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz tarafından yanıtlandı. 10 ili etkileyen ve 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi, bölgedeki sorunların çözümü için OHAL kararı alınmasıyla sonuçlanmıştı. Peki, OHAL uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte, OHAL son tarih bilgisi hakkında bazı bilgiler

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OHAL tarihi, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz tarafından kamuoyu ile duyuruldu. Deprem bölgesini içine alan 10 ilde ilan edilen OHAL, Şubat ayından bu yana uygulanmaya devam ediliyordu. Peki, OHAL uzatılacak mı? İşte, OHAL hakkında Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları

OHAL UZATILACAK MI?

OHAL hakkında açıklama yapan Ali İhsan Yavuz, şu ifadelerde bulundu;

"OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak."

HANGİ İLLERDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ?

  • Şanlıurfa
  • Adıyaman
  • Hatay
  • Osmaniye
  • Adana
  • Kahramanmaraş
  • Gaziantep
  • Malatya
  • Diyarbakır
  • Kilis

 

 

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