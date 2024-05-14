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MasterChef ne zaman başlayacak 2024? MasterChef All Star yeni sezon tarihi belli oldu mu? Geri sayım başladı...

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#Masterchef Türkiye#Yarışma#Masterchef Türkiye 2024 Yeni Sezon Tarihi
MasterChef ne zaman başlayacak 2024 MasterChef All Star yeni sezon tarihi belli oldu mu Geri sayım başladı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 22:11

İzleyenler tarafından beğeniyle takip edilen MasterChef yeni sezon için geri sayım başladı. Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlayacak olan yarışma programı MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye, Survivor All Star finalinin ardından yeni sezonu ile ekranlara gelecek. Geçtiğimiz sezon Esra Tokelli'nin kupayı kaldırdığı yemek yarışması programının bu sezon hangi formatta yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ne zaman başlayacak 2024? MasterChef All Star yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.

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MasterChef ne zaman başlayacak, sorusu izleyenler tarafından takip ediliyor. TV8'in sevilen bir diğer yarışma programı olan Survivor All Star'da büyük final sinyalleri verilirken, MasterChef yeni sezon tarihi de merak konusu oldu. Beş sezondur izleyenlerle buluşan MasterChef 2024 Türkiye yaz aylarında sevenleriyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl 14 Haziran tarihinde yeni sezona başlayan MasterChef Türkiye'nin bu sezon başlangıç tarihi henüz belli olmadı. İşte, MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi hakkında bilgiler.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene MasterChef 14 Haziran tarihinde başladı. Survivor All Star finalinde sonra MasterChef Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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Yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

GEÇEN SENE KİM ŞAMPİYON OLDU?

All Star konsepti ile geçen yıl yayınlanan MasterChef Türkiye'de Tahsin ve Esra finale çıkmıştı. Heyecan dolu gecede Esra Masterchef All Star 2023 şampiyonu olarak kupayı kaldırmıştı.

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#Masterchef Türkiye#Yarışma#Masterchef Türkiye 2024 Yeni Sezon Tarihi

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