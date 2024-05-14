MasterChef ne zaman başlayacak 2024? MasterChef All Star yeni sezon tarihi belli oldu mu? Geri sayım başladı...

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MasterChef ne zaman başlayacak, sorusu izleyenler tarafından takip ediliyor. TV8'in sevilen bir diğer yarışma programı olan Survivor All Star'da büyük final sinyalleri verilirken, MasterChef yeni sezon tarihi de merak konusu oldu. Beş sezondur izleyenlerle buluşan MasterChef 2024 Türkiye yaz aylarında sevenleriyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl 14 Haziran tarihinde yeni sezona başlayan MasterChef Türkiye'nin bu sezon başlangıç tarihi henüz belli olmadı. İşte, MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi hakkında bilgiler.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2024 yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene MasterChef 14 Haziran tarihinde başladı. Survivor All Star finalinde sonra MasterChef Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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Yarışmanın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

GEÇEN SENE KİM ŞAMPİYON OLDU?

All Star konsepti ile geçen yıl yayınlanan MasterChef Türkiye'de Tahsin ve Esra finale çıkmıştı. Heyecan dolu gecede Esra Masterchef All Star 2023 şampiyonu olarak kupayı kaldırmıştı.