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Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında, nereli? TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş'un hayatı ve biyografisi

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#Numan Kurtulmuş#Numan Kurtulmuş Kimdir#Numan Kurtulmuş Hayatı
Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında, nereli TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuşun hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 12:37

AK Partili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı başvurusu için dilekçesini verdi. Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkan Adayı olması hakkında araştırmalara hız kazandırdı. Kurtulmuş'un kaiyeri ve daha önce yer aldığı görevler de merak konusu oldu. Peki, Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında, nereli? TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş'un hayatı ve biyografisi

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AK Partili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdi. Kurtulmuş TBMM'de açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, konuşmasında "AK Parti Meclis Grubu yöneticileri ve MHP grup yöneticileri şahsımı TBMM Başkanlığı için aday gösterdiler. Bugün şahsi dilekçemi vererek süreci başlatmış olduk. Bundan sonra söz Meclis'teki 600 milletvekilinindir." dedi. Peki, Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Numan Kurtulmuş'un hayatı ve kariyeri...

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş Ordu Ünye'de 1959'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti. ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

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25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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