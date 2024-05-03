Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu katılımcıların odaklandığı konulardan oldu. Amerika Birleşik Devletleri‘nde süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card başvurularının değerlendirmeleri dvprogram.state.gov üzerinden bu hafta ilan edilecek. Onay kodu ve kişisel bilgileri ile Green Card (ABD Yeşil Kart) sonuçlarını öğrenecek olan katılımcılar, ardından diğer işlemlerini tamamlayacak. Yapılan açıklamaya göre Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden üzerinden açıklanacak. işte, Green Card sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar.