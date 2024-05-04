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Arka Sokaklar son bölüm (673. bölüm) izleme ekranı | Arka Sokaklar son bölümde Mesut ve Tunç'un kavuşması damga vurdu... İşte yeni bölüm fragmanı!

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#Arka Sokaklar#Dizi#Arka Sokaklar 673. Bölüm
Arka Sokaklar son bölüm (673. bölüm) izleme ekranı | Arka Sokaklar son bölümde Mesut ve Tunçun kavuşması damga vurdu... İşte yeni bölüm fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 02:53

Arka Sokaklar 673. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar 3 Mayıs Cuma akşamı nefes kesen bölümle ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde, Önlerine düşen istihbaratla eşkali Mesut’a benzeyen birinin yurda giriş yaptığı bilgisini alan Arif ve Rıza şaşkınlık yaşarken, Mesut'un geri dönüşü dikkat çekti. Mesut ile Tunç'un duygulandıran kavuşması ise ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Arka Sokaklar 673. son bölüm kesintisiz full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın bu haftaki son bölümünde, gizli görevle Mesut'un ülkeye geri dönüşü dikkat çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Selin'in Mesut'la karşılaşması haftaya dizide duygusal anlar yaşanacağının sinyallerini verdi. İşte, Arka Sokaklar 673. son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önlerine düşen istihbaratla eşkali Mesut’a benzeyen birinin yurda giriş yaptığı bilgisini alan Arif ve Rıza, işin iç yüzünü öğrenmek için Selin’e ulaşmaya çalışırlar; ancak, istedikleri yanıtları alamazlar. Bunun üzerine Mesut’un akıbeti merak konusu olur.

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Hatice hastanede yaşam savaşı verirken, ona saldıranın tanıdık biri olduğunu öğrenen Kadir deliye döner.

Hakan’ın eski sevgilisi Ebru, eşi Vedat’tan şiddet görünce Hakan ve Aylin'den yardım ister. Ebru’nun oğlu Kaan ile ilgili Hakan’ın şüpheleri giderek artmaktadır.
Selvi'nin, zor şartlarda babasız büyüttüğü 10 yaşındaki oğlu kaçırılır. Ekibimiz Onur’u her yerde ararken aynı mahallede başka çocukların da hedef alındığı anlaşılacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 674. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Selin geri döndü!

Ekip, bir cinayet davasının peşine düşer ve gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır. Ekibin karşısına çıkan 'F' lakaplı yeni suçlu herkesi tedirgin eder. Mesut, Tunç'a bir daha kendisini bırakmayacağını söyler. Mesut hiç beklemediği bir anda Selin'i karşısında görür. Selin geri döner!

Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

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#Arka Sokaklar#Dizi#Arka Sokaklar 673. Bölüm

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