Oya Okar, sırasıyla; Ümit Milli, Dağlar Delisi, Sınıf, İstanbul Çocukları, Böyle Bitmesin, Ben Onu Çok Sevdim, Zeytin Tepesi ve Eve Dönüş gibi dizilerde rol almıştır. Son olarak, Kanal D ekranlarında yayımlanmakta olan uzun soluklu Arka Sokaklar adlı polisiye türündeki diziye 2015 yılında katılan Oya Okar, 2022 yılına kadar ve 2024'ten itibaren dizide Selin Demirci karakterine hayat vermektedir.