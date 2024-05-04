Oya Akar'ın hayatı ve biyografisi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanıyla dikkat çekti. Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar'a Mesut'un ardından oyuncu Oya Akar Selin karakteri de geri döndü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan Oya Akar, mit Milli, Dağlar Delisi, Sınıf, İstanbul Çocukları, Böyle Bitmesin, Ben Onu Çok Sevdim, Zeytin Tepesi ve Eve Dönüş gibi dizilerde rol aldı. İşte, Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar'ın hayatı hakkında bilgiler.