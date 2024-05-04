×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Arka Sokaklar Selin kimdir, gerçek adı ne? Mesut'tan sonra Selin de geri döndü... Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte, biyografisi ve hayatı!

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 02:42

Arka Sokaklar Selin kimdir, sorusu yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyenlerin gündemine geldi. Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar'e Şevket Çoruh'un ardından oyuncu Oya Akar Selin karakteriyle geri döndü. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan ve 18 sezon boyunca ekranda olan Arka Sokaklar'ın tanıtım fragmanında, Mesut ve Selin'in yeniden bir araya gelmesi duygusal anlara neden oldu. Peki, Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

1/4Arka Sokaklar Selin kimdir, gerçek adı ne Mesuttan sonra Selin de geri döndü... Arka Sokakların Selini Oya Okar kimdir, kaç, yaşında, nereli İşte, biyografisi ve hayatı

Oya Akar'ın hayatı ve biyografisi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanıyla dikkat çekti. Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar'a Mesut'un ardından oyuncu Oya Akar Selin karakteri de geri döndü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan Oya Akar, mit Milli, Dağlar Delisi, Sınıf, İstanbul Çocukları, Böyle Bitmesin, Ben Onu Çok Sevdim, Zeytin Tepesi ve Eve Dönüş gibi dizilerde rol aldı. İşte, Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Akar'ın hayatı hakkında bilgiler.

2/4OYA OKAR, YENİDEN ARKA SOKAKLAR’DA

OYA OKAR, YENİDEN ARKA SOKAKLAR’DA

Türk televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un ardından Selin Komiser’e hayat veren Oya Okar geri döndü. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Selin ve Mesut'un karşılaştığı anlar duygusal anlara neden oldu.

BAKMADAN GEÇME!

3/4OYA AKAR KİMDİR

OYA AKAR KİMDİR?

Oya Okar 12 Ocak 1986 tarihinde istanbul'da doğdu. Annesi Tıp Profesörü olan Oya Okar, 12 Ocak 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bir abisi olan oyuncu, İlk ve orta öğretimden sonra lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde tamamlamış ve ardından, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Aynı Üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır.

2005 yılında Şöhret dizisinde Gülçin isimli genç kızı canlandıran ünlü oyuncu daha sonra 2007 senesinde yayınlanan Doktorlar dizisinde Gülümsün karakterine hayat vermiştir. 2008 yılında Kanal D'de yayımlanan Düğün Şarkıcısı adlı dizide Hatice Aslan ve Erkan Can gibi yetenekli isimlerle ekran karşısına çıktı. 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan ve Bosna savaşını anlatan Mavi Kelebekler adlı dizide Burak Hakkı ile birlikte rol almıştır.

4/4Arka Sokaklar Selin kimdir, gerçek adı ne Mesuttan sonra Selin de geri döndü... Arka Sokakların Selini Oya Okar kimdir, kaç, yaşında, nereli İşte, biyografisi ve hayatı

Oya Okar, sırasıyla; Ümit Milli, Dağlar Delisi, Sınıf, İstanbul Çocukları, Böyle Bitmesin, Ben Onu Çok Sevdim, Zeytin Tepesi ve Eve Dönüş gibi dizilerde rol almıştır. Son olarak, Kanal D ekranlarında yayımlanmakta olan uzun soluklu Arka Sokaklar adlı polisiye türündeki diziye 2015 yılında katılan Oya Okar, 2022 yılına kadar ve 2024'ten itibaren dizide Selin Demirci karakterine hayat vermektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!