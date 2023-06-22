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Noterlerde ev satışı yapılabiliyor mu? Bakan Tunç noterde gayrimenkul satışı için tarihi duyurdu

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#Noter#Noterlerde Ev Satışı#Noterlerde Ev Satışı Başladı Mı
Noterlerde ev satışı yapılabiliyor mu Bakan Tunç noterde gayrimenkul satışı için tarihi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 13:14

Noterlere ev satışı imkanı tanıyan sistem, 4 Temmuz Salı günü resmen başlıyor. Noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek. İşte, Adalet Bakanı Tunç'tan noterlerde ev satışı hakkında açıklama

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Noterde ev satışı hakkında açıklama yapan sistem, 4 Temmuz'da başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, şu ifadelerde bulundu;

"4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenlemeydi. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak.

Geçen yasama dönemimizde yasalaştırdığımız bir konuydu. Bu da vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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#Noter#Noterlerde Ev Satışı#Noterlerde Ev Satışı Başladı Mı

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