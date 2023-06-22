Noterlerde ev satışı yapılabiliyor mu? Bakan Tunç noterde gayrimenkul satışı için tarihi duyurdu

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Noterde ev satışı hakkında açıklama yapan sistem, 4 Temmuz'da başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, şu ifadelerde bulundu;

"4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenlemeydi. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak.

Geçen yasama dönemimizde yasalaştırdığımız bir konuydu. Bu da vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."