Mustafa Sabri Küçükaşçı kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Haberin Devamı

Son dakika haberine göre İslam tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı yaşamını yitirdi. Küçükaşçı’nın vefatını İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Küçükaşçı'nın ölüm nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İşte, ayrıntılar.

Mustafa Sabri Küçükaşçı KİMDİR?

1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Küçükaşçı, ilk, orta ve lise eğitimini yine Konya'da tamamladıktan sonra 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Küçükaşçı, 1990'da doktorluk unvanını aldıktan sonra 2002'de de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı.

Haberin Devamı

2007'de Orta Çağ doçenti olan Küçükaşçı, 2010-2013 yıllarında MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2013'te profesör oldu. 2015-2019 arasında Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı görevini de yürüten Küçükaşçı, uluslararası "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" başlıklı Japonya'da düzenlenen sergiye başkanlık etti.