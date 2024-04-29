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Mürşit ne demek? Türk Dil Kurumu TDK açıklaması: Mürşit kelime anlamı

Güncelleme Tarihi:

#Mürşit#TDK#Anlamı
Mürşit ne demek Türk Dil Kurumu TDK açıklaması: Mürşit kelime anlamı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 21:46

Mürşit kelimesi anlamı özellikle son günlerde ekrana gelen dini temalı dizilerde kullanılmasının ardından merak edilip araştırılıyor. Türk Dil Kurumu TDK tarafından merak edilen kelimenin anlamı açıklandı. İşte "Mürşit" kelimesinin anlamı...

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Mürşit ne demek, ne anlama geliyor? Televizyonda işlenen dini temalı dizilerde sıklıkla telaffuz edilen bu kelimenin anlamı merak edilip araştırılıyor. Türk Dil Kurumu TDK tarafından mürşit kelimesinin anlamı açıklandı. Peki, mürşit kelimesi ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar...

MÜRŞİT NE DEMEK?

Mürşit kelimesi, müritlerine tasavvufu öğreten, sırları ve gerçekleri gösteren tarikat şeyhi anlamına gelmektedir.

Ayrıca kılavuzluk yol göstericiliği anlamları da taşımaktadır.

Mürit ise bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse

Mürşit TDK Kelime Anlamı

TDK kelime anlamı olarak Mürşit sözcüğü, ‘doğru yolu anlatan kılavuz veya kişi’ ifadesi üzerinden ele alınmaktadır. Bu ifade eşliğinde tek başına ya da bir cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yukarıdaki anlamı ile beraber, herhangi bir kaynakta gördüğünüz zaman daha iyi konuyu idrak etmeniz mümkün. Farklı kaynaklarda çok fazla karşılaşılan bir sözcüktür.

 

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