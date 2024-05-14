Ne zaman emekli olurum? SSK, BAĞ-KUR emeklilik yaşı ve yılı hesaplama ekranı! 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

SGK EMEKLİLİK YAŞI NASIL, NEREDEN HESAPLANIR?

SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmeti emeklilik yaşı ile bilgi edinilmesini sağlıyor.

Bunun için Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı.

Hizmet Dökümü, E-Devlet üzerinden alınıyor. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ