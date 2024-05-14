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Ne zaman emekli olurum? SSK, BAĞ-KUR emeklilik yaşı ve yılı hesaplama ekranı! 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Güncelleme Tarihi:

#Emeklilik Yaşı Hesaplama#Ne Zaman Emekli Olurum#SSK-BAĞKUR Emeklilik Yaşı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 12:47

Ne zaman emekli olurum sorusu, günün aranan konu başlıklarından biri. Aktif çalışma hayatının ardından belirli prim gününü dolduran ve diğer gerekli şartları karşılayan çalışanlar, emeklilik hakkına kavuşuyor. SSK, Bağkur emekli yaşı SGK ve e-Devlet üzerinden hesaplanarak görüntülenebiliyor. Peki ne zaman emekli olurum? 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? İşte SGK emeklilik yaşı hesaplama bilgisi!

1/5Ne zaman emekli olurum SSK, BAĞ-KUR emeklilik yaşı ve yılı hesaplama ekranı 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı nasıl hesaplanır

SSK, Bağkur emekli yaşı hesaplama tablosu, aktif iş hayatında yer alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Belirlenen prim gün sayısını tamamlayan ve diğer gerekli şartları da sağlayan vatandaşlar, emekliliğe hak kazanacak. Emeklilik yaşı sorgulama işlemi SGK'nın hizmete sunduğu hesaplama robotu üzerinden yapılabildiği gibi e-Devlet ekranı aracılığı ile gerçekleştirilebiliyor. Peki SSK, Bağ-kur emeklilik yaşı ve yılı nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

2/5NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerdendir.

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3/5SGK EMEKLİLİK YAŞI NASIL, NEREDEN HESAPLANIR

SGK EMEKLİLİK YAŞI NASIL, NEREDEN HESAPLANIR?

SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmeti emeklilik yaşı ile bilgi edinilmesini sağlıyor.

Bunun için Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı.

Hizmet Dökümü, E-Devlet üzerinden alınıyor. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4/5SSK, BAĞKUR EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA SAYFASI

SSK, BAĞKUR EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA SAYFASI

e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetiyle de emeklilik yaşı sorgulanabiliyor. Hesaplamanın yapılabilmesi için istenen bilgiler doldurulur. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır.

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5/5Ne zaman emekli olurum SSK, BAĞ-KUR emeklilik yaşı ve yılı hesaplama ekranı 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı nasıl hesaplanır

Sorgulama yapmak için öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bu aşamaları eksiksiz şekilde geçtiğiniz takdirde, emeklilik hakkını elde etmeniz için gereken koşulların neler olduğu karşınıza çıkacak.

EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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