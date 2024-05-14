×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

TV YAYI AKIŞI 14 MAYIS 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tv'de ne var? Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Güncelleme Tarihi:

#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#Bugün Hangi Diziler Var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 12:59

Tv yayın akışı 14 Mayıs 2024 Salı, televizyon başında vakit geçirmek isteyenler için çeşitli dizi ve programlar merak konusu. Tv'de bugün, gündüz saatlerinde yarışma programları yeni yarışmacılarını ağırlayacak. Akşam saatlerinde ise çeşitli yerli ve yabancı filmler, diziler ve eğlence programları izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, ve Now TV yayın akışı ve detaylı tv rehberi.

1/8TV YAYI AKIŞI 14 MAYIS 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tvde ne var Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Tv yayın akışı tüm kanallar resmi internet sayfalarında güncellendi ve çeşitli kanallarda izleyicileri çekecek filmler ve diziler ekranlara geliyor. Tv yayın akışı bugün; Kanal D’de yabancı sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş, Star TV’de Bir Baba Hindu, Now TV’de ise Üçlü Pürüz isimli yerli sinema filmleri yayınlanacak. Show TV’de Bahar, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izleyicisi ile buluşacak. TV8’de Survivor All Star 2024 yeni yarışmalarla devam edecek. Peki, bugün hangi diziler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, ve Now TV yayın akışı 14 Mayıs 2024 Salı!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Taş Kağıt Makas
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:45 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş
01:45 Siyah Beyaz Aşk

BAKMADAN GEÇME!

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Bir Baba Hindu
22:15 Yerli Sinema Bir Baba Hindu
00:30 Yabancı Sinema Zafere Hücum

 

4/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kuruluş Osman

BAKMADAN GEÇME!

5/8NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Üçlü Pürüz
00:30 Şahane Hayatım

6/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu

BAKMADAN GEÇME!

7/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Kara Ağaç Destanı

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Cevap Ver Türkiye

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#Bugün Hangi Diziler Var

BAKMADAN GEÇME!