TV YAYI AKIŞI 14 MAYIS 2024 TÜM KANALLAR || Bugün tv'de ne var? Kanal D, Star TV, TRT1, Show TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı ve tv rehberi

Tv yayın akışı tüm kanallar resmi internet sayfalarında güncellendi ve çeşitli kanallarda izleyicileri çekecek filmler ve diziler ekranlara geliyor. Tv yayın akışı bugün; Kanal D’de yabancı sinema Maymunlar Cehennemi: Savaş, Star TV’de Bir Baba Hindu, Now TV’de ise Üçlü Pürüz isimli yerli sinema filmleri yayınlanacak. Show TV’de Bahar, TRT1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izleyicisi ile buluşacak. TV8’de Survivor All Star 2024 yeni yarışmalarla devam edecek. Peki, bugün hangi diziler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, ve Now TV yayın akışı 14 Mayıs 2024 Salı!