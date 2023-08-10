MSB'den askerlik süresi açıklaması.. Askerlik 12 aya mı çıkıyor sorusu cevaplandı

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Askerlik 12 aya mı çıkıyor sorusu gündemde yer alıyor. Askerlik vazifesini yerine getirmeye hazırlananlar için Milli Savunma Bakanlığından resmi açıklama geldi. Son dönemde özellikle bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada askerlik süresinin 6 aydan 12 aya uzatılacağına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile birlikte üniversite mezunlarında olduğu gibi kısa dönem askerlik süresi 6 aya indirilmişti. Son olarak ise memur zamlarının ardından bedelli askerlik ücreti yeniden belirlendi. Temmuz- Aralık aylarında bedelli askerlik ücreti 122.351,04 TL oldu. Peki Askerlik uzatıldı mı, kaç ay? İşte, konuyla ilgili yapılan açıklama…

2023 ASKERLİK UZATILDI MI, KAÇ AY?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur” ifadeleri kullanıldı.

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Yapılan açıklamada hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." açıklamasında bulundu.