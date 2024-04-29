1 Mayıs toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi, bedava mı sorusu, mayıs ayına günler kala pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi tatil günlerinde, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı olduğundan birçok kişi günün büyük bir kısmını dışarıda veya seyahat ederek geçiriyor. Özel araçlarıyla yola çıkanlar trafiğin büyük bir kısmını oluştururken bazı vatandaşlar ise zamandan tasarruf etmek için marmaray, metro, tramvay, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. 1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs metrobüs, tramvay, metro, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?