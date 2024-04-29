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1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler ücretsiz mi? Açıklama geldi! 1 Mayıs (yarın) otobüs, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs’ Ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi#1 Mayıs’ Ta Otobüsler#1 Mayıs Toplu Taşıma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 10:43

1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, metro ve metrobüs bedava mı sorusu yarın gerçekleşecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatil olması nedeniyle merak ediliyor. Resmi tatil günleri, yola çıkacak vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücret alınıp alınmayacağını araştırılıyor. Ayrıca Vatandaşlar gün içerisinde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarını yoğun olarak kullanıyor. Bu sebeple 1 Mayıs günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. Güzel havaların tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak? İşte detaylar...

1/31 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler ücretsiz mi Açıklama geldi 1 Mayıs (yarın) otobüs, metrobüs, tramvay, metro, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak

1 Mayıs toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi, bedava mı sorusu, mayıs ayına günler kala pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resmi tatil günlerinde, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı olduğundan birçok kişi günün büyük bir kısmını dışarıda veya seyahat ederek geçiriyor. Özel araçlarıyla yola çıkanlar trafiğin büyük bir kısmını oluştururken bazı vatandaşlar ise zamandan tasarruf etmek için marmaray, metro, tramvay, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. 1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi 2024? 1 Mayıs metrobüs, tramvay, metro, marmaray, başkentray, İZBAN bedava mı olacak?

2/31 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

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3/319 MAYISTA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2024

19 MAYIS'TA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Bu yıl için henüz 19 Mayıs toplu taşıma açıklaması yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

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