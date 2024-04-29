MEB öğretmen atama takvimi, branş ve kadro detayları gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda sınıf öğretmenliği, matematik, rehberlik, okul öncesi gibi pek çok branşta öğretmen atamaları gerçekleştirilmişti. MEB öğretmen atamalarında kadro ve branş dağılımı ihtiyaç doğrultusunda belirleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredat çalışmalarının ardından gözler öğretmen atamalarına çevrildi. Peki öğretmen atamaları ne zaman, kadro sayısı açıklandı mı? Öğretmen atamaları branş dağılımı belli oldu mu? İşte konu hakkında bilgiler...