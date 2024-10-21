Meteoroloji'den bölge bölge kar uyarısı! 21 Ekim Pazartesi bugün hava durumu nasıl? İşte son tahminler

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Bugün hava durumu nasıl? 21 Ekim Pazartesi hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından merak edilip araştırılan soru cevabını buldu. Son tahminlere göre bugün Bayburt, Erzurum, Ardahan ve Kars için kar ve Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevresi için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin Toroslar mevkisinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yarın Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık