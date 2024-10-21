Meteoroloji'den bölge bölge kar uyarısı! 21 Ekim Pazartesi bugün hava durumu nasıl? İşte son tahminler

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Bugün hava durumu nasıl? 21 Ekim Pazartesi hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından merak edilip araştırılan soru cevabını buldu. Son tahminlere göre bugün Bayburt, Erzurum, Ardahan ve Kars için kar ve Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevresi için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin Toroslar mevkisinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yarın Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 13°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 11°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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BOLU 4°C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 6°C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 11°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS -3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık