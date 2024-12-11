Benfica - Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de mi? Devler Ligi’nde 6. hafta maçı

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Benfica - Bologna maçı 11 Aralık Çarşamba gününün öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Devler Ligi’nde milli futbolcularımızın forma giydiği takımlar önemli maçlara çıkıyor. Bu akşam da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün büyük başarılara imza attığı Benfica evinde Bologna ile karşılaşacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler de maçın yayın kanalı ve saatini merak ediyor. Peki, Benfica - Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

BENFİCA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam milli futbolcularımız Orkun Kökçü'nün ve Kerem Aktürkoğlu’nun forma giydiği Benfica evinde Bologna ile karşı karşıya geliyor. Benfica - Bologna maçı, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Benfica-Bologna maçında milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BENFİCA – BOLOGNA MUHTEMEL 11’LERİ

Benfica:

Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu

Bologna:

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro

KEREM AKTÜRKOĞLU DURMAK BİLMİYOR!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla Portekiz'e damga vuruyor. Son olarak kırmızı beyazlıların Vitoria Guimaraes'i 1-0 mağlup attığı maçta takımının galibiyet golünü atan milli yıldız, dikkat çeken bir istatistiğe de imza atmış oldu.

3 Eylül 2024 tarihinde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinin forması altında toplam 14 maça çıktı. Yıldız oyuncu, bu maçların 11'inde takımına gol katkısı sağladı. Kartallar, 26 yaşındaki futbolcunun skor katkısı sağladığı maçların 10'unu kazanırken bu istatistiğin matematiksel oranı ise %78 oldu. Yani, Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun gol veya asist yaptığı maçların %78'ini kazandı.

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TAKIMININ EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Takımıyla birlikte %78'lik bir kazanma oranı yakalayan Kerem Aktürkoğlu, hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Liga Portugal'da Benfica'nın en golcü futbolcusu konumunda.

Yıldız oyuncu, Liga Portugal'da 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol attı.

ASİST KRALLIĞINDA DA İDDİALI

Benfica'nın iki kulvardaki en golcü futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu, asist krallığını da göz kırpıyor. Portekiz Ligi'nde çıktığı 8 maçta 4 asist yapan milli yıldız, takımının en çok asist yapan futbolcusu oldu.

26 yaşındaki oyuncu, Portekiz Ligi genelinde de en fazla asist yapan ikinci isim.