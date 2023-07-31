Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM açılış tarihi bilgisi

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Meclis ne zaman açılacak sorusu günün öne çıkan başlıklarından biri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mayıs ayındaki seçimlerin ardından önemli gündem başlıklarıyla mesaiye başladı. 28. dönemin ilk yasama yılında çalışmalarını geride bırakan TBMM geçtiğimiz günlerde tatile girdi. Meclis ne zaman açılacak? TBMM çalışmalarına hangi tarihte başlayacak? İşte konu hakkında bilgiler...

Meclis ne zaman açılacak?

Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP grubunun başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00’de olağanüstü toplantıya çağırdı.



Meclis’in olağanüstü gündem maddesiyle toplanabilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. CHP ile bunu destekleyen İYİ Parti, DEVA ve Saadet partilerinin milletvekili sayısı 200’ü geçtiğinden Meclis’in açılması bekleniyor. Toplantıda sadece başvuru konusu görüşülebiliyor. Ancak Genel Kurul karar alırsa çalışmaya devam edilebiliyor.