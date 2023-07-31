×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM açılış tarihi bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Meclis#Meclis Ne Zaman Açılacak#Tbmm Ne Zaman Açılacak
Meclis ne zaman açılacak 2023 TBMM açılış tarihi bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 12:33

Meclis'te yoğun çalışma dönemi tamamlandı. 14 Mayıs seçimleriyle 28. dönem milletvekili belli oldu. Seçimlerin tamamlanmasının ardından TBMM'de yoğun çalışma dönemi başladı. Ekonomiye ilişkin önemli kararlar görüşüldü ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönemin ilk yasama yılı sona erdi ve tatil başladı. Peki Meclis ne zaman açılacak? İşte tarih bilgisi...

Haberin Devamı

Meclis ne zaman açılacak sorusu günün öne çıkan başlıklarından biri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mayıs ayındaki seçimlerin ardından önemli gündem başlıklarıyla mesaiye başladı. 28. dönemin ilk yasama yılında çalışmalarını geride bırakan TBMM geçtiğimiz günlerde tatile girdi. Meclis ne zaman açılacak? TBMM çalışmalarına hangi tarihte başlayacak? İşte konu hakkında bilgiler...

Meclis ne zaman açılacak?

Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP grubunun başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu’nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00’de olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis’in olağanüstü gündem maddesiyle toplanabilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. CHP ile bunu destekleyen İYİ Parti, DEVA ve Saadet partilerinin milletvekili sayısı 200’ü geçtiğinden Meclis’in açılması bekleniyor. Toplantıda sadece başvuru konusu görüşülebiliyor. Ancak Genel Kurul karar alırsa çalışmaya devam edilebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meclis#Meclis Ne Zaman Açılacak#Tbmm Ne Zaman Açılacak

BAKMADAN GEÇME!

Twitter’ın logosu ve ismi neden değişti Twitter X nedir, ismi mi değişti Elon Musk değişim hareketini başlattı

Twitter’ın logosu ve ismi neden değişti? Twitter X nedir, ismi mi değişti? Elon Musk değişim hareketini başlattı!

#Twitter
2023 YKS tercihleri ne zaman bitiyor Üniversite tercihleri için son gün ne zaman, uzatılacak mı

2023 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman, uzatılacak mı?

#YKS Tercihleri Ne Zaman Bitiyor
Instagram açılıyor mu (31 Temmuz), akış yenilemede sorun mu var İşte güncel son 24 saatin hata raporu

Instagram açılıyor mu (31 Temmuz), akış yenilemede sorun mu var? İşte güncel son 24 saatin hata raporu

#Instagram
Instagram açılıyor mu (31 Temmuz), akış yenilemede sorun mu var İşte güncel son 24 saatin hata raporu

Instagram açılıyor mu (31 Temmuz), akış yenilemede sorun mu var? İşte güncel son 24 saatin hata raporu

#Instagram
Ambeleye kalkmak ne demek Dizel motorlarda ambele neden olur

Ambeleye kalkmak ne demek? Dizel motorlarda ambele neden olur?

#Ambeleye Kalkma

EN SON HABERLER

Twitter’ın logosu ve ismi neden değişti Twitter X nedir, ismi mi değişti Elon Musk değişim hareketini başlattı

Twitter’ın logosu ve ismi neden değişti? Twitter X nedir, ismi mi değişti? Elon Musk değişim hareketini başlattı!

#Twitter
2023 YKS tercihleri ne zaman bitiyor Üniversite tercihleri için son gün ne zaman, uzatılacak mı

2023 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercihleri için son gün ne zaman, uzatılacak mı?

#YKS Tercihleri Ne Zaman Bitiyor
Instagram açılıyor mu (31 Temmuz), akış yenilemede sorun mu var İşte güncel son 24 saatin hata raporu

Instagram açılıyor mu (31 Temmuz), akış yenilemede sorun mu var? İşte güncel son 24 saatin hata raporu

#Instagram
Instagram açılıyor mu (31 Temmuz), akış yenilemede sorun mu var İşte güncel son 24 saatin hata raporu

Instagram açılıyor mu (31 Temmuz), akış yenilemede sorun mu var? İşte güncel son 24 saatin hata raporu

#Instagram
Ambeleye kalkmak ne demek Dizel motorlarda ambele neden olur

Ambeleye kalkmak ne demek? Dizel motorlarda ambele neden olur?

#Ambeleye Kalkma