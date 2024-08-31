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CANLI YAYIN MAÇ İZLEME || Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Adana Demirspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri

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#Süper Lig#Adana Demirspor - Galatasaray Maçı#Adana Demirspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman
CANLI YAYIN MAÇ İZLEME || Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta Süper Lig Adana Demirspor-Galatasaray maçı hangi kanalda İşte maçın muhtemel 11leri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 18:23

Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Trendyol Süper Lig 4. haftasında bugün Galatasaray Adana Demirspor maçı oynanacak. Yeni Adana Stadı’nda oynanacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı yayın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Geçen haftayı Avrupa sınavı nedeniyle maç yapmadan geçiren Cimbom, Young Boys’a elenmenin üzüntüsünü bugün Adana’da kazanarak unutturmak istiyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray muhtemel 11'ler

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Süper Lig 4. hafta karşılaşmaları Adana Demirspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. Sarı kırmızılılarda sakatlığı devam eden Davinson Sanchez ve izinli olan Gabriel Sara kadroda yer almayacak. Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...

VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER
VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak. 4. hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler oturacak. AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak.

41. RANDEVU
41. RANDEVU

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 67 gole, Adana Demirspor 32 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 3-1 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

REKABETTEN NOTLAR
REKABETTEN NOTLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 1983-1984 sezonunda 10 Aralık 1983 tarihinde evindeki maçta Adana Demirspor'u 9-2'lik skorla yendi. Mavi-lacivertliler ise en farklı galibiyetini 29 Mayıs 1983'te Adana'da rakibini 3-0 mağlup etti.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineVAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER
timeline41. RANDEVU
timelineREKABETTEN NOTLAR

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi saat 21:45’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek, yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bersan Duran üstlenecek.

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ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11

CANLI YAYIN MAÇ İZLEME || Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta Süper Lig Adana Demirspor-Galatasaray maçı hangi kanalda İşte maçın muhtemel 11leri

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