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Süper Lig 4. hafta karşılaşmaları Adana Demirspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. Sarı kırmızılılarda sakatlığı devam eden Davinson Sanchez ve izinli olan Gabriel Sara kadroda yer almayacak. Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, Süper Lig Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle bilgisi...

VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak. 4. hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler oturacak. AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak. 41. RANDEVU Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 22 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 67 gole, Adana Demirspor 32 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 3-1 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. REKABETTEN NOTLAR İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 1983-1984 sezonunda 10 Aralık 1983 tarihinde evindeki maçta Adana Demirspor'u 9-2'lik skorla yendi. Mavi-lacivertliler ise en farklı galibiyetini 29 Mayıs 1983'te Adana'da rakibini 3-0 mağlup etti. Canlı Anlatım Özeti VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER 41. RANDEVU REKABETTEN NOTLAR

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi saat 21:45’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek, yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bersan Duran üstlenecek.

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ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11



