Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 4. hafta Konyaspor Kayserispor muhtemel 11'ler

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Süper Lig'de bu akşam Konyaspor Kayserispor'u konuk ediyor. Ali Çamdalı'nın takımı son olarak geçtiğimiz hafta Bodrum deplasmanında üç golle kaybedip topladığı üç puanla 12. sırada kalmıştı. Yeşil-beyazlı ekipte Calusic dışında eksik isim bulunmuyor. Bellona Kayserispor ise geride kalan üç haftada bir maç oynadı ve 2. haftada Net Global Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte, Konyaspor Kayserispor canlı izle bilgisi...

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Tümosan Konyaspor - Bellona Kayserispor maçı 31 Ağustos Cumartesi saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'den ekranlara gelecek.

KONYASPOR- KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Damjanovic, Guilherme, Ufuk, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir.

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Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kartal, Ramazan, Eray Özbek, Bourabia, Mane, Cardoso.