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Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 4. hafta Konyaspor Kayserispor muhtemel 11'ler

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Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig 4. hafta Konyaspor Kayserispor muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 13:58

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Tümosan Konyaspor Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Emre Kargın yönetecek. Burak Yılmaz'ın öğrencilerinde İranlı stoper Majid Hosseıni sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Konyaspor Kayserispor maçı canlı yayın detayları merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 4. hafta Konyaspor Kayserispor muhtemel 11'ler

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Süper Lig'de bu akşam Konyaspor Kayserispor'u konuk ediyor. Ali Çamdalı'nın takımı son olarak geçtiğimiz hafta Bodrum deplasmanında üç golle kaybedip topladığı üç puanla 12. sırada kalmıştı. Yeşil-beyazlı ekipte Calusic dışında eksik isim bulunmuyor. Bellona Kayserispor ise geride kalan üç haftada bir maç oynadı ve 2. haftada Net Global Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte, Konyaspor Kayserispor canlı izle bilgisi...

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Tümosan Konyaspor - Bellona Kayserispor maçı 31 Ağustos Cumartesi saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'den ekranlara gelecek.

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KONYASPOR- KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Damjanovic, Guilherme, Ufuk, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir.

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Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Kartal, Ramazan, Eray Özbek, Bourabia, Mane, Cardoso.

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