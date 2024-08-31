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Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Kasımpaşa canlı izle!

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Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig Çaykur Rizespor Kasımpaşa canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 12:32

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile bugün deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Gökhan Barcın üstlenecek. Peki, Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Kasımpaşa canlı izle bilgisi...

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Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor Kasımpaşa maçı günün karşılaşmaları arasında yer alıyor. Sezonu ilk 3 haftasında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Kasımpaşa, 2 puanla 14. sırada basamakta bulunuyor. İstanbul ekibi, 3 maçta 5 gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü. Peki Rizespor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 31 Ağustos Cumartesi saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig Çaykur Rizespor Kasımpaşa canlı izle

TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle lige iç saha yenilgisiyle başlayan İstanbul ekibi, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Adana Demirspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

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Lacivert-beyazlılar, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 müsabakası beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise son 10 maçın 2'sinde üç puan alan taraf oldu.

Lige 1'er galibiyet, yenilgi ve beraberlikle başlayan, rakiplerine 3 gol atan ancak 7 gol yiyen Rize temsilcisi ise 4 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk 3 haftasında 1'er beraberlik, galibiyet ve yenilgi alan Çaykur Rizespor, 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Rize ekibi, 3 maçta 3 gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü.

RAMS Başakşehir iç saha beraberliğiyle lige başlayan, ikinci haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor, üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetti.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Benhur Keser, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almayacak.

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