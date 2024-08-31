Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Çaykur Rizespor Kasımpaşa canlı izle!

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Süper Lig’in 4. haftasında Rizespor Kasımpaşa maçı günün karşılaşmaları arasında yer alıyor. Sezonu ilk 3 haftasında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Kasımpaşa, 2 puanla 14. sırada basamakta bulunuyor. İstanbul ekibi, 3 maçta 5 gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü. Peki Rizespor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 31 Ağustos Cumartesi saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle lige iç saha yenilgisiyle başlayan İstanbul ekibi, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Adana Demirspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

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Lacivert-beyazlılar, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 müsabakası beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise son 10 maçın 2'sinde üç puan alan taraf oldu.

Lige 1'er galibiyet, yenilgi ve beraberlikle başlayan, rakiplerine 3 gol atan ancak 7 gol yiyen Rize temsilcisi ise 4 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk 3 haftasında 1'er beraberlik, galibiyet ve yenilgi alan Çaykur Rizespor, 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Rize ekibi, 3 maçta 3 gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü.

RAMS Başakşehir iç saha beraberliğiyle lige başlayan, ikinci haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor, üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetti.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Benhur Keser, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almayacak.