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Mayıs celbi ne zaman askere gider? 2024 Mayıs ayı celp tarihleri belli oldu

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Mayıs celbi ne zaman askere gider 2024 Mayıs ayı celp tarihleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 14:26

Mayıs celbi ile askere gidecek olan er ve erbaş adayları, askerlik yerlerinin de açıklanmasıyla birlikte Mayıs celbi ne zaman askere gider sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Mayıs celbi ne zaman askere gider? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylı bilgiler

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Mayıs 2024 celbi ile askere gidecek olan adayların sevk tarihleri; Yedek subay/astsubay adayları ile er birinci gruplar 16 Mayıs 2024, Er ikinci gruplar 27 Haziran 2024 ve Er üçüncü gruplar 25 Temmuz 2024 sevk edilecek.

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