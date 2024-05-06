Mayıs celbi ne zaman askere gider? 2024 Mayıs ayı celp tarihleri belli oldu

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Mayıs 2024 celbi ile askere gidecek olan adayların sevk tarihleri; Yedek subay/astsubay adayları ile er birinci gruplar 16 Mayıs 2024, Er ikinci gruplar 27 Haziran 2024 ve Er üçüncü gruplar 25 Temmuz 2024 sevk edilecek.