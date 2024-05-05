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Hıdırellez günü temizlik yapılır mı? Hıdırellez günü neler yapılır neler yapılmaz?

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 13:30

Hıdırellez Bayramı 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesine alınmıştır. Hıdırellez günü temizlik yapılır mı? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Peki, Hıdırellez günü neler yapılır neler yapılmaz?

1/5Hıdırellez günü temizlik yapılır mı Hıdırellez günü neler yapılır neler yapılmaz

Hıdırellez günü neler yapılıp neler yapılmayacağı 2024 yılında Hıdırellez’in gelmesi sebebiyle merak ediliyor. Hıdırellez zamanında her sene vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun gelenekleri yerine getiriyorlar. Hıdırellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu düşünülüyor. Eski Türkler 21 Haziran'da baharın gelişini kutlardı. Peki, Hıdırellez günü temizlik yapılır mı?

2/5HIDIRELLEZ GÜNÜ TEMİZLİK YAPILIR MI

HIDIRELLEZ GÜNÜ TEMİZLİK YAPILIR MI?

Hıdırellez'de de nevruzda olduğu gibi temizlik yapılır, yiyecek ve yeni kıyafetler hazırlanır, ateşler yakılıp üzerinden atlanır, mezarlar ziyaret edilir, fakirlere yardım edilir, kırlara çıkılıp eğlenilir, dilek tutulur, dua edilir. Ancak nevruz eskiden yeniye geçişi, Hıdırellez ise bolluk bereketi simgeler. Hıdırellez tıpkı nevruz gibi Türk dünyasında coşkuyla kutlanan geleneklerden birisidir. Kutlamalar çerçevesinde oğlak ya da kuzu kesilir, boyalı yumurta kaynatılır, keşkek yapılır, dolma, çörek, börek, helva gibi çeşitli yemekler yapılır. Ayrıca kır gezisi yapılır. Yılın sağlıklı, bolluk bereket içinde geçmesi dilenir. Kesilen kurbanlar fakirlere dağıtılır. Dargınlar barıştırılır.

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3/5HIDIRELLEZDE NELER YAPILMAZ

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILMAZ?

*5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz.

*Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz.

*Bazı bölgelerde Hıdırıllez günü çamaşır yıkanması, ev temizlenmesi ve iş yapılması da uygun bulunmaz.

*O gün hiçbir tarla, bahçe işi yapılmaz.

4/5HIDIRELLEZ GÜNÜ NELER YAPILIR

HIDIRELLEZ GÜNÜ NELER YAPILIR?

Hıdırellez günü ev temizlenmez, dikiş dikilmez, tarla sürülmez, çamaşır yıkanmaz, ağaç kesilmez. Hıdırellez günü sabah erkenden pencereler ve kapılar açılarak, bereket ve sağlık duaları edilir. Ataların mezarları ya da türbeler ziyaret edilir. Bir gün önceden hazırlanan yiyecekler ile Hızır'ın uğradığı düşünülen Hızır kapısı adı verilen kale, yatır gibi yerlere ya da Hızır'ın İlyas ile buluştuğu düşünülen yeşillik kırlara akrabalar ve komşularla gidilir. Bazen Hızır hakkı için buralarda kurbanlar kesilir. Topluca eğlenceler yapılır, şarkılar, maniler söylenir. Doğanın yeniden canlanması simgeleyen bir ateş yakılır ve üstünden atlanır.

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5/5Hıdırellez günü temizlik yapılır mı Hıdırellez günü neler yapılır neler yapılmaz
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