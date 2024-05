The King's Man: Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. ATV ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkacak yapım 2022 yılında vizyona girdi. Ralph Fiennes'in Oxford Dükü'ne hayat verdiği The King's Man: Başlangıç, aksiyon türü sevenleri ekran başına kilitleyecek. The King's Man: Başlangıç oyuncuları ve kadrosu...