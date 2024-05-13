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Lojman kiraları değişiyor mu? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kamu lojmanları için önemli açıklama

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#Lojman#Lojman Kirası#Lojman Kiraları Değişiyor Mu
Lojman kiraları değişiyor mu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşekten kamu lojmanları için önemli açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 11:32

Lojman kiraları artacak mı, yeniden mi belirlenecek gibi sorular, Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı Kamuda Tasarruf Tedbirleri başlıklı paketin ardından merak konusu oldu. Kamu kurumlarında çalışan personeller için kullanıma sunulan lojmanlar için yeniden bir değerlendirme sürecine girileceğini duyuran Bakan Şimşek, konuyla ilgili bazı ayrıntılar verdi. Peki, lojman kiraları değişiyor mu? İşte, o detaylar

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Bakan Şimşek, kamu lojmanları için kiralama süreçlerine değindi. Yeni bina alımı yapılmayacağının bilgisini veren Bakan Şimşek, yeni bina alımının 3 yıl süre ile durdurulacağını ifade etti. Bununla birlikte, mevcut lojmanlardaki kiralar için de rayiç bedellerin dikkate alınacağını açıkladı. 

LOJMAN KİRALARI DEĞİŞİYOR MU?

Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları sonlandıracağız. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz."

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