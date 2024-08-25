Kasımpaşa 2-2 Adana Demirspor (Maç özeti)

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Süper Lig 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 30. dakikada Hajradinovic ve 59. dakikada Da Costa atarken konuk ekibin sayılarını 65'te Barasi ve 90+3'te Maned kaydetti.

Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın 13. dakikada kullandığı penaltıyı Gianniotis kurtardı. Kasımpaşa'nın iki yarıda da bulduğu birer gol, ofsayt bayrağına takıldı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 2'ye yükseltti. Adana Demirspor ise sezonun ilk puanını aldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak, Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Alioui, Yusuf Barasi, Aymbetov

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



11. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Gravillon, rakibini geçmek isterken Yasin Özcan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Buğra Taşkınsoy, direkt penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yusuf Sarı’nın yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis sağına uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Aymbetov, ceza sahasına içi sağ çaprazdan kaleci Gianniotis ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

30. dakikada Adana Demirspor’da çıkarken kaptırılan topta, Da Costa topun sahibi oldu. Ceza yayı üzerinden havalandırdığı topa Hajradinovic kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



59. dakikada Ben Ouanes’in pasında topla buluşan Rodrigues, ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde Nuno Da Costa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

65. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Ali Yusuf Kol’un yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Yusuf Barasi’nin vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

76. dakikada Cafu’nun pasında ceza yayı üzerinde Hajradinovic’in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Deniz Eren Dönmezer’de kaldı.

90+3. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un pasında Manev, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-2