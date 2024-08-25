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Canlı anlatım: Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor
Canlı anlatım: Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 21:35

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

RİZESPOR 0-1 FENERBAHÇE

GOL: 16' Fred

İlk yarı oynanıyor...

FRED UZAKLARDAN ATTI!

Fenerbahçe öne geçti! 16. dakikada Fred'in uzaklardan şutunda Gökkan Akkan'ın önünde seken top deneyimli kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu.

MAÇ BAŞLADI

Çaykur Didi Stadı'nda mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.

HOJER KADRODAN ÇIKARILDI

Çaykur Rizespor'dan açıklama: Oyuncumuz Hojer; bulantı, kusma ve ishal şikayetleri başlaması üzerine acil tedavi altına alınmış ve maç kadrosundan çıkartılmıştır.

İLK 11'LER
İLK 11LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK
SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

RİZE'DEKİ MAÇLAR
RİZEDEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı.

Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı.

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

45. RANDEVU
45. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineFRED UZAKLARDAN ATTI!
timelineMAÇ BAŞLADI
timelineHOJER KADRODAN ÇIKARILDI
timelineİLK 11'LER
timelineSON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK
timelineRİZE'DEKİ MAÇLAR
timeline45. RANDEVU

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı saat 21.45'te başladı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilir.

 

 

 

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor

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