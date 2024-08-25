Canlı anlatım: Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı

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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
RİZESPOR 0-1 FENERBAHÇE
GOL: 16' Fred
İlk yarı oynanıyor...
Fenerbahçe öne geçti! 16. dakikada Fred'in uzaklardan şutunda Gökkan Akkan'ın önünde seken top deneyimli kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu.
Çaykur Didi Stadı'nda mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
Çaykur Rizespor'dan açıklama: Oyuncumuz Hojer; bulantı, kusma ve ishal şikayetleri başlaması üzerine acil tedavi altına alınmış ve maç kadrosundan çıkartılmıştır.
Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 10 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.
Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 22 maç oynadı.
Rize'deki 12 maçta 5'er mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine 47 gol attı.
Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.
Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 45. kez puan mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı saat 21.45'te başladı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilir.