KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı için geri sayım başladı

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KPSS Lisans için Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gündeme oturdu. Adaylar, 2023 KPSS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Lisans öğrencilerine yönelik KPSS oturumları her yıl düzenleniyor. Sınav günü yaklaşırken sınava giriş belgeleri de araştırılıyor. Peki KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? işte konu hakkında ayrıntılar...

KPSS sınav yerleri NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınav giriş yerlerinin ne zaman erişime açılacağı ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.



Ancak KPSS sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,



2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,



2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.