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KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı için geri sayım başladı

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#Kpss#Kpss Sınav Yerleri#Kpss Sınav Yerleri Açıklandı Mı
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak KPSS sınavı için geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 10:28

KPSS sınav yerleri için geri sayım başladı. Devlet kurumlarında görev almak isteyen adaylar KPSS sınavlarına katılıyor. Sınav bu yıl, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarında yapılacak. Peki KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınav takvimi...

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KPSS Lisans için Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gündeme oturdu. Adaylar, 2023 KPSS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Lisans öğrencilerine yönelik KPSS oturumları her yıl düzenleniyor. Sınav günü yaklaşırken sınava giriş belgeleri de araştırılıyor. Peki KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? işte konu hakkında ayrıntılar...

KPSS sınav yerleri NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınav giriş yerlerinin ne zaman erişime açılacağı ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.

Ancak KPSS sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

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