×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Bina yedek görevlisi ne demek, görevleri nelerdir?

Güncelleme Tarihi:

#Bina Yedek Görevlisi#Bina Görevlisi#Bina Yedek Görevlisi Ne Yapar
Bina yedek görevlisi ne demek, görevleri nelerdir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 16:15

Bina yedek görevlisi, sınav komisyonları için büyük önem arz ediyor. Komisyonda joker pozisyonuna sahip olan bina yedek görevlisi, herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için belirli görevlere sahiptir. Peki, bina yedek görevlisi nedir ve görevleri nelerdir? İşte, bina yedek görevlisi görevleri hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Bina yedek görevlisi, ÖSYM sınavlarında önemli bir yere sahiptir. Bina yedek görevlisinin bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar, ÖSYM tarafından detaylandırılmaktadır. Peki, bina yedek görevlisi nedir? İşte, o detaylar

BİNA YEDEK GÖREVLİSİ NEDİR?

Bina yedek görevlisi belirli görevlere sahiptir. Binalardaki kadın/erkek aday sayıları dikkate alınarak, yeterli sayıda güvenlik görevlisinin bulunamadığı durumlarda Bina Sınav Sorumlusu bina yedek görevlilerini görevlendirir.

Rahatsızlanan adayın cinsiyetine göre refakat etmek üzere Bina Yedek Görevlisi sınavdan çıkılamayacak süre  tamamlanıncaya kadar ilgili adayın sağlık personeli dışında hiçbir kişi ile irtibata geçmemesi için görevlendirilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bina Yedek Görevlisi#Bina Görevlisi#Bina Yedek Görevlisi Ne Yapar

BAKMADAN GEÇME!

Neşet Turana ne oldu, öldü mü Sosyal medyadaki videolarıyla tanınıyordu Canlı yayında kamyon çarptı... Kaza anı kamerada

Neşet Turan'a ne oldu, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanınıyordu! Canlı yayında kamyon çarptı... Kaza anı kamerada!

#Neşet Turan
Bina yedek görevlisi ne demek, görevleri nelerdir

Bina yedek görevlisi ne demek, görevleri nelerdir?

#Bina Yedek Görevlisi
1 Mayısta AVMler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor 1 Mayıs 2024 AVM çalışma saatleri

1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor? 1 Mayıs 2024 AVM çalışma saatleri!

#1 Mayıs
Yeni müfredat ne zaman başlayacak Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

Yeni müfredat ne zaman başlayacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak? İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

#Yeni Müfredat 2024
Hamza Yusuf kimdir, kaç yaşında, aslen nereli İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf hayatı ve biyografisi

Hamza Yusuf kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf hayatı ve biyografisi

#Hamza Yusuf

EN SON HABERLER

Neşet Turana ne oldu, öldü mü Sosyal medyadaki videolarıyla tanınıyordu Canlı yayında kamyon çarptı... Kaza anı kamerada

Neşet Turan'a ne oldu, öldü mü? Sosyal medyadaki videolarıyla tanınıyordu! Canlı yayında kamyon çarptı... Kaza anı kamerada!

#Neşet Turan
Bina yedek görevlisi ne demek, görevleri nelerdir

Bina yedek görevlisi ne demek, görevleri nelerdir?

#Bina Yedek Görevlisi
1 Mayısta AVMler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor 1 Mayıs 2024 AVM çalışma saatleri

1 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor? 1 Mayıs 2024 AVM çalışma saatleri!

#1 Mayıs
Yeni müfredat ne zaman başlayacak Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

Yeni müfredat ne zaman başlayacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli olacak? İşte, İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uygulanacak sınıflar.

#Yeni Müfredat 2024
Hamza Yusuf kimdir, kaç yaşında, aslen nereli İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf hayatı ve biyografisi

Hamza Yusuf kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf hayatı ve biyografisi

#Hamza Yusuf