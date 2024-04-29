Bina yedek görevlisi ne demek, görevleri nelerdir?

Haberin Devamı

Bina yedek görevlisi, ÖSYM sınavlarında önemli bir yere sahiptir. Bina yedek görevlisinin bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar, ÖSYM tarafından detaylandırılmaktadır. Peki, bina yedek görevlisi nedir? İşte, o detaylar

BİNA YEDEK GÖREVLİSİ NEDİR?

Bina yedek görevlisi belirli görevlere sahiptir. Binalardaki kadın/erkek aday sayıları dikkate alınarak, yeterli sayıda güvenlik görevlisinin bulunamadığı durumlarda Bina Sınav Sorumlusu bina yedek görevlilerini görevlendirir.

Rahatsızlanan adayın cinsiyetine göre refakat etmek üzere Bina Yedek Görevlisi sınavdan çıkılamayacak süre tamamlanıncaya kadar ilgili adayın sağlık personeli dışında hiçbir kişi ile irtibata geçmemesi için görevlendirilir.