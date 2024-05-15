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Bağ-Kur’lulara erken emeklilik ne zaman çıkacak, 7200 prim gün sayısı yasalaştı mı? Esnafa erken emeklilik çalışmalarında son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Bağ-Kur 7200 Prim#Esnafa Erken Emeklilik#Bağkur 7200 Prim Gün Sayısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 14:08

Bağ-Kur 7200 prim konusuyla ilgili gelişmeler, esnafın erken emeklilik beklentileri doğrultusunda yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenlemenin, seçim öncesi verilen vaatlerden biri olduğunu ve yerine getirileceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) torba yasa teklifi kapsamında bu konunun yeniden ele alınması bekleniyor. Peki, Bağ-Kur 7200 prim sayısı yasalaştı mı, ne zaman çıkacak? İşte esnafa erken emeklilik müjdesinde son durum...

1/7Bağ-Kur’lulara erken emeklilik ne zaman çıkacak, 7200 prim gün sayısı yasalaştı mı Esnafa erken emeklilik çalışmalarında son durum

Uzun bir süredir geliştirilme aşamasında olan bağkur 7200 prim gün sayısı konusunda son düzlüğe girildi. Bağ-Kur'lu esnafların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Bakan Işıkhan, bu konuda devam eden çalışmaları ve seçim öncesinde verilen bu vaadin yerine getirileceğini belirtti. Bu düzenlemeyle birlikte Bağ-kur sigortalı kişiler 1800 gün veya 5 yıl önce emekli olabilecekler. Peki, Bağ-Kur 7200 prim sayısı yasalaştı mı, ne zaman çıkacak?

2/7BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

İçerisinde Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yer alacağı torba yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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3/7BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK

BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Bağkur prim eşitleme düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.

4/7BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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5/7ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

6/7BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

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7/75 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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