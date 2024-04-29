Kanal tedavisi acıtır mı? Kanal tedavisinden sonra ağrı normal mi?

Kanal tedavisi sonrasında işlem bölgesinde bazı rahatsızlıklar ve hassasiyetler yaşanabilir. Bunlar arasında hafif ağrı, şişlik, geçici hassasiyet ve çiğneme zorluğu bulunabilir. Bunlar genellikle tedavi sonrası birkaç gün içinde azalır ve geçer.

Eğer diş enfekte veya ağrılı bir durumdaysa, kanal tedavisi ile enfeksiyonun ve ağrının giderilmesi amaçlanır. Bu nedenle, kanal tedavisi genellikle ağrının azalması ve sonunda ortadan kalkması için yapılan bir işlemdir. İşlem sırasında kullanılan anestezi sayesinde, çoğu hasta işlem sırasında ağrı hissetmez.