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KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

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#Kpss#Kpss Öabt#Kpss Öabt Yerleri
KPSS ÖABT sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 12:01

KPSS ÖABT sınav yerleri için heyecan başladı. ÖABT oturumuna öğretmen olmak isteyen adaylar giriyorlar. KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri testi 23 Temmuz tarihinde yapıldı. Öğretmen adayları son oturum olan ÖABT’ye de girecekler. Sınav ağustos ayı içerisinde düzenlenecek. Peki, KPSS ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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KPSS ÖABT oturumu 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Lisans başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla oturum tarihlerini takip ediyorlar. KPSS ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek. Sınav 10:15’te başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu içerisinde ÖABT giriş belgesi hakkında da bilgi verildi.

2023-KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

KPSS ÖAT giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir

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#Kpss#Kpss Öabt#Kpss Öabt Yerleri

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