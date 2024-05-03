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KPSS (GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT) BAŞVURU KILAVUZU VE EKRANI 2024 || KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi giriş bilgileri!

Güncelleme Tarihi:

#KPSS 2024#KPSS Lisans Başvuru Ekranı#ÖSYM KPSS Başvuru Kılavuzu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 16:14

KPSS 2024 Lisans başvuruları başladı. KPSS Lisans Alan bilgisi, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuru kılavuzu ve ekranı ÖSYM duyurusuyla adayların erişimin açıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefi olan binlerce aday bu sene düzenlenecek KPSS Lisans oturumlarına katılacak. Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM 2024 sınav takvimi ile belli oldu. Söz konusu sınava girecek başvurmaya hazırlanan adaylar, KPSS sınav ücreti bilgisini de merak ediyor. Lisans düzeyinde yapılan sınavlar her sene organize ediliyor. Başvurular geçmiş yıllarda olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası üzerinden internet ortamında yapılacak. Adaylar katılım gösterecekleri oturumları da belirleyerek sınav ücretini ÖSYM KPSS başvuru kılavuzu doğrultusunda yatıracak. Peki KPSS Lisans başvuruları nasıl yapılır? KPSS başvuru (sınav) ücreti ne kadar? işte KPSS 2024 başvuru ekranı bilgisi...

1/8KPSS (GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT) BAŞVURU KILAVUZU VE EKRANI 2024 || KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi giriş bilgileri

Kamu kurumları personel seçme sınavı KPSS Lisans başvuruları başladı. 2024 yılı içerisinde KPSS sınavları tüm düzeylerde gerçekleştirilecek ve başvuru işlemleri ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumu da 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru işlemlerini kaçırmamak için ÖSYM AİS ekranına odaklandı. Sınav başvuruları, ÖSYM AİS üzerinden girilecek oturumun belirlenmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleştiriliyor. Peki KPSS Lisans 2024 başvuruları nasıl yapılır, sınav ücreti nereye, hangi bankalara yatırılır? İşte ayrıntılar...

2/8KPSS LİSANS 2024 BAŞVURU EKRANI

KPSS LİSANS 2024 BAŞVURU EKRANI

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS LisansSınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

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3/8KPSS 2024 LİSANS SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

KPSS 2024 LİSANS SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Oturumları belirleyen adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yaparak sınav başvurusunda bulunacak.

4/8KPSS (GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT) BAŞVURU KILAVUZU VE EKRANI 2024 || KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi giriş bilgileri

Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. Katılacakları oturumları belirleyen adaylar ÖSYM’nin e-ÖDEMELER bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

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5/8KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Buna göre KPSS sınav ücretleri şu şekilde:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL
ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

6/8KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

Lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS ön lisans başvuruları ise 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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7/82024 KPSS SINAV VE OTURUM TARİHLERİ

2024 KPSS SINAV VE OTURUM TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

8/8KPSS (GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT) BAŞVURU KILAVUZU VE EKRANI 2024 || KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi giriş bilgileri
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