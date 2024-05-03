Kamu kurumları personel seçme sınavı KPSS Lisans başvuruları başladı. 2024 yılı içerisinde KPSS sınavları tüm düzeylerde gerçekleştirilecek ve başvuru işlemleri ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumu da 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru işlemlerini kaçırmamak için ÖSYM AİS ekranına odaklandı. Sınav başvuruları, ÖSYM AİS üzerinden girilecek oturumun belirlenmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleştiriliyor. Peki KPSS Lisans 2024 başvuruları nasıl yapılır, sınav ücreti nereye, hangi bankalara yatırılır? İşte ayrıntılar...