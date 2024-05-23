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Kira artış sınırı son tarihi ne zaman? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi! Kira zammında yüzde 25 sınırı kalkıyor mu?

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#Kira#Zam#Sınır
Kira artış sınırı son tarihi ne zaman Bakan Şimşekten açıklama geldi Kira zammında yüzde 25 sınırı kalkıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:29

Kira artış sınırında sona yaklaşıldı. Pandemi koşullarında getirilen kira zammı artış oranındaki yüzde 25 zam sınırı ikinci yıl geride kalıyor. Bilindiği üzere kira artış sınırı geçtiğimiz yıl bir yıl süreyle daha uzatılmıştı. Peki, kira artış sınırı ne zaman sona erecek? Yüzde 25 kira zammı sınırı uzayacak mı? Merak edilen sorunun cevabıyla ilgili Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

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Kira artışında yüzde 25 sınırlaması kalkacak mı? Merak edilen soruyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bilindiği üzere yüzde 25 sınırlaması 2024 Temmuz ayına uzatılmıştı. Peki, bir daha yüzde 25 kira zammı sınırı uygulanacak mı? Kira artış sınırı son tarih ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı...

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel röportajında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Şimşek, kira artış sınırı ile ilgili Bakan Şimşek'ten açıklama geldi:

"Devam etmesi yönünde bir sebep görmüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bütün alanlarda müdahale edilmemeli. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesi sağlanmalı. Bunun için yatırım, istihdam, üretim… Bizim müdahaleler daha çok şöyle olacak: Bütçe üzerinden harcama yapıyoruz ama bu harcamaları üretken alanlarda yapalım. Gıda arzı bunlardan bir tanesi. Rekabet gücü artınca maliyetler, fiyatlar düşüyor.

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Biz tabii ki her şeyi piyasaya bırakamayız. Büyüme bir kompozisyondur. Dengeleyeceğiz. Üretimi artıracak politikaları devreye sokacağız. Türkiye’nin döviz ve dış açığı azalıyor. Kaynağa erişimde Türkiye’nin surunu yok.  Türkiye’ye ihtiyacımızın ötesinde bir döviz girişi var.

Bütün bunlara rağmen bir sürü kesin vatandaşımızı yanlış yönlendirdi. 1 Nisan’dan bu yana Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp TL aldılar. Seçim öncesi çok büyük bir fırsat maliyetine katlandılar. Bizim programımız çalışıyor, sonuç veriyor, Türkiye’ye kaynak girişinin kalitesi artacak.”

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