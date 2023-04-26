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Karne günü ne zaman? 2. dönem karneleri ne zaman alınacak?

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#Karneler Ne Zaman Verilecek#Karne Günü#Karne Günü Ne Zaman
Karne günü ne zaman 2. dönem karneleri ne zaman alınacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 17:50

Yaz tatili ne zaman başlayacak ve karneler ne zaman, hangi gün verilecek? soruları okullarda ikinci dönemin sonuna doğru yaklaşılırken öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 12 Eylül 2023 tarihinde başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 16 Haziran'da karnelerin dağıtılması ile son bulacak. Karne basım süresi ile öğretmenler notları sisteme girecek. Peki, karneler ne zaman basılacak? İşte, ilkokul, ortaokul ve liselerde karne tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.

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Karne günü tarihi ve kaç gün tatil olacağı MEB tarafından açıklandı. Karne günü ne zaman sorusu, öğrencilerin odak noktası olmaya devam ediyordu. Dönemin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte pek çok öğrenci, karneler ne zaman verilecek sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Peki, karneler ne zaman verilecek? İşte, 2023 yılının yaz tatil ile birlikte karne günü tarihi bilgileri

Karne günü VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-23 Nisan tarihleri arasında yapıldı ve öğrenciler 24 Nisan'da tekrar ders başı yaptı.

Yaz tatili 16 Haziran'da verilecek olan karneler ile resmen başlamış olacak.

KARNELER ALINANA KADAR BAŞKA TATİL VAR MI?

Karnelerin dağıtılacağı güne kadar öğrenciler için iki defa 3'er günlük tatil imkanı olacak. Bunlar,İşçi Bayramını içerisinde barındıran 29-30 Nisan-1 Mayıs tatili, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içerisinde barındıran 19-20-21 Mayıs tatili olacak.

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KARNELER NE ZAMAN BASILIR?

Karneler ne zaman basılır sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

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