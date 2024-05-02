Kakava Şenlikleri ne zaman başlıyor? 2024 Kakava şenlikleri için tarih ve program belli oldu

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Kakava şenlikleri, renkli görüntüleriyle 2024 yılında da katılımcılarına güzel dakikalar yaşatacak. Kakava ateşinin Edirne'nin dört bir yanında yakılmasıyla başlayacak olan etkinlikler toplam 2 gün sürecek. Konser, gösteri ve yarışmaların ön planda olacağı Kakava şenliklerinde farklı şehirlerden turlar aracılığıyla gelecek olan birçok turist de hazır bulunacak. Peki, Kakava şenlikleri ne zaman başlayacak? İşte, etkinliğe dair detaylı bilgiler

KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN?

Kakava şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kakava şenliklerinin 2024 etkinlik takvimi, Edirne Belediyesi tarafından henüz yayımlanmadı. Fikir vermesi açısından Edirne Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yayımladığı etkinlik takvimini inceleyebilirsiniz;

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4 MAYIS CUMARTESİ (Sarayiçi)

10.00 - 17.00 9/8 Şarkılar

17.00 Edrne Beledyes Halk Oyunları Topluluğu

17.20 Mor-İz Kadın Mecls Dans Topluluğu

17.30 Edrne Beledyes Modern Dans Topluluğu

17.45 Edrne Beledye Bandosu

18.30 Kültür ve Turzm Bakanlığı Roman Müzk Topluluğu

19.45 Edrne Beledye Bandosu

20.30 Edrne Türk Müzğ ve Rumel Müzkler Topluluğu

22.00 Edrne Beledyes Kent Orkestrası

23.00 9/8 Şarkılar

5 MAYIS PAZAR (Sarayiçi)

10.00 9/8 Şarkılar

15.25 Edrne Beledye Bandosu Eşlğnde Saygı Duruşu,

İstklal Marşı’mızın Okunması

15.30 Program Açılışı ve Konuşmalar

Çerbaşı Fkr OCAK

Edrne Beledye Başkanı Av. Flz GENCAN AKIN

Edrne Vals Yunus SEZER

15.45 Kakava Ateşnn Yakılması

16.00 Edrne Beledye Roman Halk Oyunları Topluluğu

16.20 HOTEAD Dans Topluluğu

16.40 Anadolu Folklor Vakfı

17.00 Kültür ve Turzm Bakanlığı Roman Müzk Topluluğu

18.00 Ahmet GÜMÜŞ Klarnet Topluluğu

19.00 Mor-İz Kadın Mecls Darbuka Topluluğu

19.30 Edrne Beledyes Kent Orkestrası

20.30 Edrne Beledye Bandosu

21.30 Süheyla SOLAK & Blues of Rumel

23.00 9/8 Şarkılar