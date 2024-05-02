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Kakava Şenlikleri ne zaman başlıyor? 2024 Kakava şenlikleri için tarih ve program belli oldu

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Kakava Şenlikleri ne zaman başlıyor 2024 Kakava şenlikleri için tarih ve program belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 16:49

Kakava şenlikleri, geleneksel ritüeller, dilek ağacı organizasyonu gibi birçok etkinliğin yanı sıra konserlerle dolu dolu geçecek. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava şenlikleri, yüz yıllardır süre geleneği yeni nesillerle buluşturacak. Peki, Kakava şenlikleri ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte, şenliğe katılmak isteyenler için bazı detaylar

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Kakava şenlikleri, renkli görüntüleriyle 2024 yılında da katılımcılarına güzel dakikalar yaşatacak. Kakava ateşinin Edirne'nin dört bir yanında yakılmasıyla başlayacak olan etkinlikler toplam 2 gün sürecek. Konser, gösteri ve yarışmaların ön planda olacağı Kakava şenliklerinde farklı şehirlerden turlar aracılığıyla gelecek olan birçok turist de hazır bulunacak. Peki, Kakava şenlikleri ne zaman başlayacak? İşte, etkinliğe dair detaylı bilgiler 

KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN?

Kakava şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kakava şenliklerinin 2024 etkinlik takvimi, Edirne Belediyesi tarafından henüz yayımlanmadı. Fikir vermesi açısından Edirne Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yayımladığı etkinlik takvimini inceleyebilirsiniz;

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4 MAYIS CUMARTESİ (Sarayiçi)

10.00 - 17.00 9/8 Şarkılar
17.00 Edrne Beledyes Halk Oyunları Topluluğu
17.20 Mor-İz Kadın Mecls Dans Topluluğu
17.30 Edrne Beledyes Modern Dans Topluluğu
17.45 Edrne Beledye Bandosu
18.30 Kültür ve Turzm Bakanlığı Roman Müzk Topluluğu
19.45 Edrne Beledye Bandosu
20.30 Edrne Türk Müzğ ve Rumel Müzkler Topluluğu
22.00 Edrne Beledyes Kent Orkestrası
23.00 9/8 Şarkılar

5 MAYIS PAZAR (Sarayiçi)

10.00 9/8 Şarkılar
15.25 Edrne Beledye Bandosu Eşlğnde Saygı Duruşu,
İstklal Marşı’mızın Okunması
15.30 Program Açılışı ve Konuşmalar
Çerbaşı Fkr OCAK
Edrne Beledye Başkanı Av. Flz GENCAN AKIN
Edrne Vals Yunus SEZER
15.45 Kakava Ateşnn Yakılması
16.00 Edrne Beledye Roman Halk Oyunları Topluluğu
16.20 HOTEAD Dans Topluluğu
16.40 Anadolu Folklor Vakfı
17.00 Kültür ve Turzm Bakanlığı Roman Müzk Topluluğu
18.00 Ahmet GÜMÜŞ Klarnet Topluluğu
19.00 Mor-İz Kadın Mecls Darbuka Topluluğu
19.30 Edrne Beledyes Kent Orkestrası
20.30 Edrne Beledye Bandosu
21.30 Süheyla SOLAK & Blues of Rumel
23.00 9/8 Şarkılar

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