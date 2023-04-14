Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı! Bugün (14 Nisan) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İl il hava durumu uyarıları

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Bugün (14 Nisan) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı İl il hava durumu uyarıları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 01:48

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sağanak yağışlı hava yurdun birçok bölgesinde etkili olurken yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adana ile Kahramanmaraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde de sıcaklıkların artması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul Ankara İzmir ve il il 14 Nisan hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevrelerinin; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun; Adıyaman, Ş.Urfa, Osmaniye ve Adana ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Bugün (14 Nisan) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı İl il hava durumu uyarıları

Haberin Devamı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Bugün (14 Nisan) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı İl il hava durumu uyarıları

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Bugün (14 Nisan) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı İl il hava durumu uyarıları

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Haberin Devamı

SAMSUN 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların batısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ERZURUM -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IĞDIR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Haberin Devamı

MALATYA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Bugün (14 Nisan) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı İl il hava durumu uyarıları

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ş.Urfa ve Adıyaman ile bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Cuma) doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!

Cuma hutbesi 14 Nisan 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne Diyanet cuma hutbesinin tam metni (PDF indirme bilgisi)

Cuma hutbesi 14 Nisan 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? Diyanet cuma hutbesinin tam metni (PDF indirme bilgisi)

#Cuma Hutbesi 14 Nisan
Cuma namazı saat kaçta kılınacak 2023 | Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat Diyanet namaz vakitleri: 14 Nisan cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir ve il il açıklandı

Cuma namazı saat kaçta kılınacak 2023? | Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat? Diyanet namaz vakitleri: 14 Nisan cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir ve il il açıklandı

#Cuma Namazı Saat
YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri 2023): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri 2023): Hayırlı Cumalar! Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

#Resimli Cuma Mesajları

BAKMADAN GEÇME!

Cuma hutbesi 14 Nisan 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne Diyanet cuma hutbesinin tam metni (PDF indirme bilgisi)

Cuma hutbesi 14 Nisan 2023 | Bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? Diyanet cuma hutbesinin tam metni (PDF indirme bilgisi)

#Cuma Hutbesi 14 Nisan
Cuma namazı saat kaçta kılınacak 2023 | Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat Diyanet namaz vakitleri: 14 Nisan cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir ve il il açıklandı

Cuma namazı saat kaçta kılınacak 2023? | Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat? Diyanet namaz vakitleri: 14 Nisan cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir ve il il açıklandı

#Cuma Namazı Saat
YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri 2023): Hayırlı Cumalar Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ (cuma sözleri 2023): Hayırlı Cumalar! Ramazan ayına özel hadisli dualı, anlamlı, ayetli, en güzel, kısa cuma günü kutlama mesajları (14 Nisan)

#Resimli Cuma Mesajları