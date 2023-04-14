Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı! Bugün (14 Nisan) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İl il hava durumu uyarıları

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusunun yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevrelerinin; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun; Adıyaman, Ş.Urfa, Osmaniye ve Adana ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ 7°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 10°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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SAMSUN 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların batısında yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ERZURUM -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IĞDIR 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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MALATYA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ş.Urfa ve Adıyaman ile bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Cuma) doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı