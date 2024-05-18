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19 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI || En güzel, kısa, uzun bayrak ve Atatürk resimli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları

Güncelleme Tarihi:

#19 Mayıs#Mesaj#Resim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 15:51

19 Mayıs Atatürk ve bayram resimli mesajları Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için güncel 19 Mayıs Atatürk ve Bayram resimli mesajları haberimizde derledik. Haberde yer alan görsel ve mesajları tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabilirsiniz. İşte en özel ve coşkulu 19 Mayıs sözleri ve mesajları...

1/719 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI || En güzel, kısa, uzun bayrak ve Atatürk resimli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sevdiklerine sosyal medya platformları üzerinden özellikle WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden paylaşım yapacaklar merak içerisinde resimli 19 Mayıs mesajlarını merak edip araştırıyorum. İşte 19 Mayıs Atatürk ve bayrak resimli mesajları ve sözleri...

2/719 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI

19 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI

* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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3/719 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI || En güzel, kısa, uzun bayrak ve Atatürk resimli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları

* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

4/719 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI || En güzel, kısa, uzun bayrak ve Atatürk resimli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları

* Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

* Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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5/719 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI || En güzel, kısa, uzun bayrak ve Atatürk resimli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları

* Zafer barışın en kısa yoludur.

* 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

6/719 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI || En güzel, kısa, uzun bayrak ve Atatürk resimli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları

Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir. Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür.

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7/719 MAYIS RESİMLİ MESAJLARI || En güzel, kısa, uzun bayrak ve Atatürk resimli 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları
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