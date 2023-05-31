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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Bugün (31 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Bugün (31 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 01:26

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. İzmir başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkili olurken, çarşamba günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Samsun, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağışlar görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 31 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Samsun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Samsun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Bugün (31 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Bugün (31 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ANKARA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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BOLU 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Bugün (31 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Bugün (31 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

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