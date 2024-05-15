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SURVİVOR 2. ELEME ADAYI 14 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! Ogeday'ın sakatlığı yürekleri ağza getirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 02:21

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu salı akşamı dokunulmazlık mücadelesi sonrası yanıtını buldu. Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'ın 14 Mayıs tarihli 113. son bölümünde, haftanın yeni takımları, 2. dokunulmazlık oyunu için parkurda kıran kırana yarıştı. Güç ve dengenin önemli olduğu Survivor dokunulmazlık oyunda mavi takım kazanarak kendisini garanti altına alırken, kırmızı takımda da en fazla oyu alan bir isim Survivor eleme potasına gitti. Konsey sonrası yarışmacıların performans sıralaması da belli oldu. Öte yandan dokunulmazlık oyunu sırasında Ogeday'ın sakatlık yaşayarak parkura belini vurması yürekleri ağza getirdi. Peki, 14 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, haftanın 2. eleme adayı ve performans yüzdeleri.

1/11SURVİVOR 2. ELEME ADAYI 14 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu Ogedayın sakatlığı yürekleri ağza getirdi

Survivor All Star 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı, 14 Mayıs Salı akşamı netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da dün gece kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Avantaj ve bayrak yarışlarının oynandığı kıran kırana mücadelede, dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takımda da Survivor eleme oylaması yapıldı. Aleyna ve Damla Can'ın isimlerinin yazıldığı konseyde en fazla oyu alan isim Survivor 2. eleme adayı oldu. Bu hafta Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Özgür olarak belirlenmişti. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/11SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu Damla Can 2 oy, Aleyna 4 oy aldı. Bu sonuçla Survivor'da 2. son eleme adayı Aleyna olarak belirlendi.

BAKMADAN GEÇME!

3/11SURVİVOR 2. ELEME ADAYI 14 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu Ogedayın sakatlığı yürekleri ağza getirdi

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı da Özgür olmuştu. 3. ve 4. eleme adayının da belirlenmesinin ardından, düello eşleşmeleri belli olacak.

4/11SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. Kazanan takımın yiyecek ödülü de elde edeceği dokunulmazlık oyununda ilk önce avantaj heyecanı yaşandı. Nefes kesen oyunda finale Ogeday ve Özgür çıktı. Atışlarda Özgür'ün aldığı sayı ile avantaj mücadelesini mavi takım 8-5 kazandı.

BAKMADAN GEÇME!

5/11SURVİVOR 2. ELEME ADAYI 14 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu Ogedayın sakatlığı yürekleri ağza getirdi

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura bu kez Özgür ve Yunus Emre çıktı. Ödüllü dokunulmazlık oyununun bayrak yarışında Özgür'ün aldığı sayı mavi takıma dokunulmazlığı getirdi. Bu sonuçla mavi takım 12-7'lik skorla haftanın 2. dokunulmazlık oyununu elde etti.

6/11OGEDAYIN SAKATLIĞI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

OGEDAY'IN SAKATLIĞI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Öte yandan dokunulmazlık oyunu sırada Ogeday sakatlandı. Parkurda Hilmi Cem'le mücadelesi sonrası Ogeday kendisini yere attı. Belinde problem olduğunu söyleyen Ogeday acılar içinde kıvranırken yardıma arkadaşları koştu. Doktor muayenesinden geçen Ogeday parkur dışına alındı.

BAKMADAN GEÇME!

7/11SURVİVOR 2. ELEME ADAYI 14 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu Ogedayın sakatlığı yürekleri ağza getirdi

Sağlık durumu hakkında ada konseyinde açıklamalarda bulunan Ogeday, belini vurduğunu söyleyerek, "Belimde kötü bir spazm oldu. Günlük hayatımda da oluyordu. Akşam dinleneceğim, sabah yeniden fizik tedaviye gideceğim. Kendim karar vermek istiyorum oynayıp oynamayacağıma." dedi.

8/11PERFORMANS SIRALAMASI BELLİ OLDU

PERFORMANS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Heyecan dolu bölümün ardından Survivor All Star'da performans sıralaması da belli oldu. Bu haftanın performans sıralaması şöyle oldu;

BAKMADAN GEÇME!

9/11SURVİVOR 2. ELEME ADAYI 14 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu Ogedayın sakatlığı yürekleri ağza getirdi
10/11SURVİVOR 2. ELEME ADAYI 14 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu Ogedayın sakatlığı yürekleri ağza getirdi

BAKMADAN GEÇME!

11/11SURVİVOR 2. ELEME ADAYI 14 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu Ogedayın sakatlığı yürekleri ağza getirdi
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#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!