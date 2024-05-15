Survivor All Star 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı, 14 Mayıs Salı akşamı netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da dün gece kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Avantaj ve bayrak yarışlarının oynandığı kıran kırana mücadelede, dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takımda da Survivor eleme oylaması yapıldı. Aleyna ve Damla Can'ın isimlerinin yazıldığı konseyde en fazla oyu alan isim Survivor 2. eleme adayı oldu. Bu hafta Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Özgür olarak belirlenmişti. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.