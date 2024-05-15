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Güneş'te devasa patlama! NASA fotoğrafını yayınladı: Son 7 yılın en şiddetlisi, saatler sürecek kesintiler... Güneş patlaması nedir, etkileri nelerdir?

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#Güneş Patlaması#NASA#Güneş Patlaması Etkileri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 02:47

NASA güneş patlaması meydana geldiğini yayınladığı fotoğrafla duyurdu. ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti. Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi. En son 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana gelmişti. Bilim insanları, aylar önce 2024 yılında şiddetli güneş patlamaları yaşanabileceğini bu durumun elektrik ve uydu sistemi gibi temel iletişim ağlarını sekteye uğratıp elektronik cihazları bozabileceği açıklamıştı. Peki, Güneş patlaması etkileri nelerdir? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Güneşte devasa patlama NASA fotoğrafını yayınladı: Son 7 yılın en şiddetlisi, saatler sürecek kesintiler... Güneş patlaması nedir, etkileri nelerdir

Güneş'te devasa bir patlama daha meydana geldi. NASA'dan yapılan açıklamada Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafı yayınlandı. Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu belirlendi. Güneş fırtınalarının Dünya'ya etkileri arasında manyetik fırtınalar, radyo frekanslarında kesintiler, iletişim ağlarında bozulmalar, uyduların işlevsiz hale gelmesi, elektrik kesintileri ve kutup bölgelerinde aurora (kutup ışıkları) gibi olaylar yer alıyor. İşte, ayrıntılar.

2/5BİR GÜNEŞ PATLAMASI DAHA

BİR GÜNEŞ PATLAMASI DAHA!

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti.

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

2017’den beri en büyük güneş patlaması ise 13 Aralık’ta gözlendi ve havayolunda iletişimde aksaklıklar yaşandığına ilişkin dünyanın çeşitli bölgelerinden bildirimler yapıldı.

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3/5NASA FOTOĞRAFINI YAYINLADI

NASA FOTOĞRAFINI YAYINLADI

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

10 Mayıs'ta da patlama olmuştu

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana gelmişti.

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurgulamıştı.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ortaya çıktı. Kuzey Işıkları, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden izlenmişti.

4/5GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş fırtınası veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.

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5/5GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELER OLACAK

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELER OLACAK?

Patlama sonucunda binlerce atom bombasından daha yüksek bir enerji ortaya çıkıyor ve milyarlarca megaton gücündeki patlama nedeniyle uzaya ve doğal olarak dünyaya da radyasyon yayılıyor. Bu patlamalar genellikle kısa dalga radyo iletişimi etkiliyor.

Güneşten yayılan ve 2-3 günde yere ulaşan bu yoğun radyasyonun insanları etkilemesine Dünya’nın manyetik alanı engel oluyor.

Her 11 yılda en büyük boyuta ulaşan patlamaların çok şiddetli olabileceği ifade ediliyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda ise dünyada elektrik hatlarının etkilenebileceğini, iletişimin kesilebileceği, bankacılık işlemlerinin durabileceği hatta elektrikli araçların hareket edemeyebileceği gibi komplo teorileri konuşuluyor.

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#Güneş Patlaması#NASA#Güneş Patlaması Etkileri

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