Güneş'te devasa patlama! NASA fotoğrafını yayınladı: Son 7 yılın en şiddetlisi, saatler sürecek kesintiler... Güneş patlaması nedir, etkileri nelerdir?

Güneş'te devasa bir patlama daha meydana geldi. NASA'dan yapılan açıklamada Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafı yayınlandı. Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu belirlendi. Güneş fırtınalarının Dünya'ya etkileri arasında manyetik fırtınalar, radyo frekanslarında kesintiler, iletişim ağlarında bozulmalar, uyduların işlevsiz hale gelmesi, elektrik kesintileri ve kutup bölgelerinde aurora (kutup ışıkları) gibi olaylar yer alıyor. İşte, ayrıntılar.