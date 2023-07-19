×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (19 Temmuz) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (19 Temmuz) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 00:02

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Hakkari ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Öte yandan sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 19 Temmuz hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (19 Temmuz) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (19 Temmuz) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (19 Temmuz) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

AMASYA 14°C, 29°C
Az bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (19 Temmuz) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius ön eleme maçı saat kaçta hangi kanalda Sarı Kırmızılıların rakibi belli oldu

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius ön eleme maçı saat kaçta hangi kanalda? Sarı Kırmızılıların rakibi belli oldu!

#Şampiyonlar Ligi
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet) || 2023 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak MSB duyurdu

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI (e-Devlet) || 2023 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak? MSB duyurdu!

#Askerlik Yerleri Sorgulama
MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023: Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Temmuz 2023 Merkez Bankası faiz toplantı bilgileri

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023: Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 Merkez Bankası faiz toplantı bilgileri

#Merkez Bankası
MUHARREM AYI MESAJLARI (KISA, UZUN, RESİMLİ SÖZLER) 2023 || Fotoğraflı, farklı, değişik, dualı, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

MUHARREM AYI MESAJLARI (KISA, UZUN, RESİMLİ SÖZLER) 2023 || Fotoğraflı, farklı, değişik, dualı, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

#Muharrem Ayı Mesajları
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (19 Temmuz) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (19 Temmuz) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor!

#Hava Durumu