HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (19 Temmuz) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 29°C
Az bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkâri'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık