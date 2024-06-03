Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (4 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin genellikle parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik ve Hakkari çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 25°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzeybatısı ve Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık