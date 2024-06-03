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Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (4 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (4 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 21:53

Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar ülke genelinde yükselirken, sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü Bilecik ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Haziran hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin genellikle parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik ve Hakkari çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (4 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor

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EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (4 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzeybatısı ve Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (4 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Son hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (4 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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