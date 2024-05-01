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YÖKDİL 2024 TARİHİ || YÖKDİL sınav ve başvuruları ne zaman? ÖSYM sınav takvimimde detaylar belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Yökdil#Sınav#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 14:48

YDS'nin ardından yüksek lisans ve doktora adayı öğrenciler merak içerisinde YÖKDİL başvuru ve sınav tarihini merak edip araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri yer aldı. Peki, 2024 YÖKDİL ne zaman? 2024 YÖKDİL/2 sınav başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınav ve başvuru tarihi...

1/4YÖKDİL 2024 TARİHİ || YÖKDİL sınav ve başvuruları ne zaman ÖSYM sınav takvimimde detaylar belli oldu

YÖKDİL/2 ne zaman, başvuruları hangi tarihte? YDS ve YÖKDİL/1 sınavına giren yüksek lisans ve doktora adayı öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takviminde YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman? İşte YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihleri...

 

 

2/4YÖKDİL NE ZAMAN

YÖKDİL NE ZAMAN?

YÖKDİL'in ilk sınavı Şubat ayında yapıldı. İkinci YÖKDİL sınavı ise 11 Ağustos tarihinde yapılacak.

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3/4YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları 25 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

4/4YÖKDİL KAÇ DAKİKA SÜRECEK

YÖKDİL KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/1) pazar günü yapılacağını açıkladı. 2024-YÖKDİL/1 uygulaması hakkında yazılı açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, “Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenecek YÖKDİL’e 104 bin 485 aday katılacak. Sınavda 15 bin 254 kişi görev alacak, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanılacak. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15’te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek” dedi.

“Sınav sonuçları 5 yıl geçerli olacak”

Ersoy, “YÖKDİL'i kağıt tabanlı ve elektronik olmak üzere iki ayrı şekilde uygulamaktayız. YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart’ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağı da belirtildi.

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#Yökdil#Sınav#Ne Zaman

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