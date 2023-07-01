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Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik şartları ve detayları

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Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılacak İşte, 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik şartları ve detayları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 17:16

Ev hanımlarına emeklilik konusu, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Erdoğan, "Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz." ifadelerine yer vermişti. Milyonları ilgilendiren ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları, sosyal medyada dolaşan bazı iddialar dolayısıyla 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik ifadesi ile araştırılmaya başlandı. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, şartları neler?

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Ev hanımlarına emeklilik desteği müjdesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'yle gündeme gelmişti. Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ve şartları gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aile ve Gençlik Bankası kapsamında ev hanımlarına emeklilik prim detaylarını da bildirmişti. Peki, Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, ev hanımlarına emeklilik şartları 2023

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelmişti. Bakan Nebati, ev hanımlarına emeklilik planı hakkında şunları söylemişti;

"Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kapsamda ilk müjdemiz ev hanımlarımıza. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Böylece en az bir ferdinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız. Her aşaması zorlukla dolu 10 yıllık bir emeğin ve mücadelenin ürünü olan İstanbul Finans Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bu merkez, Türk ekonomisini finans sektörünün lokomotifliğinde hızla büyütecektir."

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AİLE KORUMA KALKANI NEDİR, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız." açıklamasında bulunmuştu.

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