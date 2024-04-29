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Devre kesici nedir? Borsa'da devre kesici devreye girince ne olur?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 10:37

Borsada devre kesici, ani ve aşırı fiyat hareketlerinin meydana gelmesi durumunda piyasayı korumak ve düzenlemek amacıyla uygulanan bir mekanizmadır. Devre kesiciler, aşırı oynaklık ve ani fiyat değişimlerinin olumsuz etkilerini sınırlamak ve piyasada panik durumlarının önüne geçmek için kullanılır. Devre kesici, yatırımcıyı koruma amaçlı kullanılan bir yordamdır. İşte, devre kesici hakkında detaylı bilgiler

1/3Devre kesici nedir Borsada devre kesici devreye girince ne olur

Bir devre kesici sistemi, belirli kriterlere dayalı olarak piyasada belirli bir süre için işlem yapılmasını durdurur veya sınırlar. Bu kriterler genellikle piyasadaki endeks veya hisse senedi fiyatlarının belirli bir yüzde oranında düşmesi veya yükselmesiyle ilgili belirlenir. Devre kesici mekanizması, piyasadaki aşırı oynaklığı kontrol altında tutarak ani ve büyük fiyat hareketlerinin olumsuz etkilerini azaltmaya çalışır.

2/3BORSA DEVRE KESİCİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR

BORSA DEVRE KESİCİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Devre kesici, finansal piyasalarda aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla tasarlanmış bir mekanizmadır. Genellikle hisse senedi piyasalarında, endekslerin veya belli bir hisse senedinin fiyatı çok kısa bir sürede belirli bir yüzde oranından fazla düşer veya yükselirse devreye girer. Bu sistem, piyasadaki aşırı volatiliteyi kontrol altına almak ve yatırımcılara düşünmek için zaman tanımak amacıyla tasarlanmıştır.

Borsada devre kesici devreye girdiğinde, ilgili hisse senedi veya piyasadaki işlemler geçici olarak durdurulur. Bu durdurma süresi, piyasadaki koşullara ve uygulanan kurallara bağlı olarak değişebilir. Devre kesici mekanizması, yatırımcıların panik yapmasını önlemek, bilgi akışını sağlamak ve daha dengeli bir piyasa ortamı oluşturmak için kullanılır.

Devre kesiciler genellikle üç aşamalıdır:

  1. Birinci Aşama: Eğer bir endeks belirlenen yüzde düşerse, piyasalar belirli bir süre için durdurulur. Bu süre boyunca işlemler geçici olarak askıya alınır.
  2. İkinci Aşama: Eğer piyasa tekrar açıldıktan sonra düşüş devam eder ve bir sonraki yüzde düşüş seviyesine ulaşırsa, piyasalar ikinci bir kez durdurulur.
  3. Üçüncü Aşama: Eğer düşüş üçüncü bir yüzde düşüş seviyesine ulaşırsa, piyasalar gün sonuna kadar durdurulabilir.

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3/3Devre kesici nedir Borsada devre kesici devreye girince ne olur

Devre kesicilerin devreye girmesi, piyasadaki ani düşüşlerin etkilerini hafifletmeye yardımcı olur ve yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Bu, piyasadaki güveni korumaya ve aşırı dalgalanmaların yol açabileceği zararları en aza indirmeye yardımcı olur.

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