Devre kesici nedir? Borsa'da devre kesici devreye girince ne olur?

BORSA DEVRE KESİCİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Devre kesici, finansal piyasalarda aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla tasarlanmış bir mekanizmadır. Genellikle hisse senedi piyasalarında, endekslerin veya belli bir hisse senedinin fiyatı çok kısa bir sürede belirli bir yüzde oranından fazla düşer veya yükselirse devreye girer. Bu sistem, piyasadaki aşırı volatiliteyi kontrol altına almak ve yatırımcılara düşünmek için zaman tanımak amacıyla tasarlanmıştır.

Borsada devre kesici devreye girdiğinde, ilgili hisse senedi veya piyasadaki işlemler geçici olarak durdurulur. Bu durdurma süresi, piyasadaki koşullara ve uygulanan kurallara bağlı olarak değişebilir. Devre kesici mekanizması, yatırımcıların panik yapmasını önlemek, bilgi akışını sağlamak ve daha dengeli bir piyasa ortamı oluşturmak için kullanılır.

Devre kesiciler genellikle üç aşamalıdır: